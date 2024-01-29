https://sputnikarabic.ae/20240129/كييف-تدعي-أن-أوكرانيا-نفذت-315-معيارا-للناتو-1085547858.html

كييف تدعي أن أوكرانيا نفذت 315 معيارا للناتو

كييف تدعي أن أوكرانيا نفذت 315 معيارا للناتو

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه تم تنفيذ 315 من معايير الناتو في أوكرانيا ابتداءً من نهاية يناير/كانون الثاني 2024. 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T15:35+0000

2024-01-29T15:35+0000

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ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على موقعها: "أدخلت القوات الأوكرنية والمكونات الأخرى لقطاع الأمن والدفاع 315 معيارًا من معايير الناتو، 192 (88% من المخطط) في إطار أهداف الشراكة بين أوكرانيا والناتو، وهي المعايير ذات الأولوية للحلف، و123 على أساس المبادرة، التي تنفذها أوكرانيا".وفي المجمل، لدى حلف شمال الأطلسي نحو 1.2 ألف معيار متغير باستمرار، والتي يتم تحسينها من خلال المراجعة كل ثلاث سنوات على الأقل.يُذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في نهاية سبتمبر/ أيلول العام الماضي، تقدم أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف الناتو.وفي نهاية سبتمبر 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة.وفي القمة الليتوانية، وافقت دول الكتلة على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاث نقاط، وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا-الناتو" وتأكيد حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي دون تنفيذ خطة عمل للحصول على العضوية.وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".وأعربت موسكو مرارًا، عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

https://sputnikarabic.ae/20240128/ترامب-يقول-إنه-لا-يؤمن-برغبة-الناتو-في-الدفاع-عن-الولايات-المتحدة-1085491727.html

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