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كييف تدعي أن أوكرانيا نفذت 315 معيارا للناتو
كييف تدعي أن أوكرانيا نفذت 315 معيارا للناتو
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه تم تنفيذ 315 من معايير الناتو في أوكرانيا ابتداءً من نهاية يناير/كانون الثاني 2024. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T15:35+0000
2024-01-29T15:35+0000
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ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على موقعها: "أدخلت القوات الأوكرنية والمكونات الأخرى لقطاع الأمن والدفاع 315 معيارًا من معايير الناتو، 192 (88% من المخطط) في إطار أهداف الشراكة بين أوكرانيا والناتو، وهي المعايير ذات الأولوية للحلف، و123 على أساس المبادرة، التي تنفذها أوكرانيا".وفي المجمل، لدى حلف شمال الأطلسي نحو 1.2 ألف معيار متغير باستمرار، والتي يتم تحسينها من خلال المراجعة كل ثلاث سنوات على الأقل.يُذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في نهاية سبتمبر/ أيلول العام الماضي، تقدم أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف الناتو.وفي نهاية سبتمبر 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة.وفي القمة الليتوانية، وافقت دول الكتلة على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاث نقاط، وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا-الناتو" وتأكيد حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي دون تنفيذ خطة عمل للحصول على العضوية.وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".وأعربت موسكو مرارًا، عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sputnikarabic.ae/20240128/ترامب-يقول-إنه-لا-يؤمن-برغبة-الناتو-في-الدفاع-عن-الولايات-المتحدة-1085491727.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

كييف تدعي أن أوكرانيا نفذت 315 معيارا للناتو

15:35 GMT 29.01.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENأعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)
أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه تم تنفيذ 315 من معايير الناتو في أوكرانيا ابتداءً من نهاية يناير/كانون الثاني 2024.
ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على موقعها: "أدخلت القوات الأوكرنية والمكونات الأخرى لقطاع الأمن والدفاع 315 معيارًا من معايير الناتو، 192 (88% من المخطط) في إطار أهداف الشراكة بين أوكرانيا والناتو، وهي المعايير ذات الأولوية للحلف، و123 على أساس المبادرة، التي تنفذها أوكرانيا".
وفي المجمل، لدى حلف شمال الأطلسي نحو 1.2 ألف معيار متغير باستمرار، والتي يتم تحسينها من خلال المراجعة كل ثلاث سنوات على الأقل.
يُذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في نهاية سبتمبر/ أيلول العام الماضي، تقدم أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف الناتو.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
ترامب: لا أثق برغبة الناتو في الدفاع عن الولايات المتحدة... فيديو
أمس, 04:06 GMT
وفي نهاية سبتمبر 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة.
وفي القمة الليتوانية، وافقت دول الكتلة على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاث نقاط، وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا-الناتو" وتأكيد حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي دون تنفيذ خطة عمل للحصول على العضوية.
وفي الوقت نفسه، لم يتم تحديد إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الكتلة، وهو ما أصرت عليه كييف، وكذلك الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".
وأعربت موسكو مرارًا، عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
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