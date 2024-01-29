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https://sputnikarabic.ae/20240129/لاعب-إيطالي-يتصدر-التريند-بعد-مقارنة-أجراها-بين-بوتين-وبايدن-فيديو----1085537425.html
لاعب إيطالي يتصدر التريند بعد مقارنة أجراها بين بوتين وبايدن... فيديو
لاعب إيطالي يتصدر التريند بعد مقارنة أجراها بين بوتين وبايدن... فيديو
قام لاعب المنتخب الإيطالي السابق لكرة القدم، المهاجم ماريو بالوتيلي، بمقارنة سلوك الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T11:38+0000
2024-01-29T11:38+0000
مجتمع
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ونشر بالوتيلي فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" في خاصية "الستوري" يظهر سلوك رئيسي البلدين.بعد وقت قصير، قام اللاعب بحذف الفيديو وأوضح أن منشوره لم يكن سياسيا، لكنه أظهر اختلافا في الموقف تجاه ذكرى الموتى، بعد أن تعرض اللاعب لموجة من الانتقادات.وقال بالوتيلي: "لم يكن هناك شيء سياسي في الفيديو، كان يتعلق باحترام أولئك الذين ضحوا بحياتهم".لكن الفيديو تمت مشاركته على نطاق واسع بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين نشروا القصة على الرغم من حذفها من حساب اللاعب.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

لاعب إيطالي يتصدر التريند بعد مقارنة أجراها بين بوتين وبايدن... فيديو

11:38 GMT 29.01.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء بوتين وبايدن في جنيف
لقاء بوتين وبايدن في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© Sputnik . POOL
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قام لاعب المنتخب الإيطالي السابق لكرة القدم، المهاجم ماريو بالوتيلي، بمقارنة سلوك الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.
ونشر بالوتيلي فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" في خاصية "الستوري" يظهر سلوك رئيسي البلدين.

ويظهر بايدن، الذي كان ينظر إلى ساعته خلال مراسم تشييع جنازة جندي أمريكي، بينما أظهر الفيديو بوتين يقف تحت المطر دون مظلة ويضع الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في تكريم للجنود الذين سقطوا في البلاد.

بعد وقت قصير، قام اللاعب بحذف الفيديو وأوضح أن منشوره لم يكن سياسيا، لكنه أظهر اختلافا في الموقف تجاه ذكرى الموتى، بعد أن تعرض اللاعب لموجة من الانتقادات.
وقال بالوتيلي: "لم يكن هناك شيء سياسي في الفيديو، كان يتعلق باحترام أولئك الذين ضحوا بحياتهم".
لكن الفيديو تمت مشاركته على نطاق واسع بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين نشروا القصة على الرغم من حذفها من حساب اللاعب.
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