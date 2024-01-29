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https://sputnikarabic.ae/20240129/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لصواريخ-إسرائيلية-1085535325.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في دمشق بقيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لعدوان إسرائيلي في الوقت الذي تُسمع فيه أصوات انفجارات في منطقة السيدة زينب. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T10:34+0000
2024-01-29T10:43+0000
العالم العربي
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وأضاف المراسل أن المعلومات الأولية تفيد بأن عددا من الصواريخ أطلقت من أجواء الجولان المحتل، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط منطقة السيدة زبنب جنوب دمشق.يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

10:34 GMT 29.01.2024 (تم التحديث: 10:43 GMT 29.01.2024)
© Sputnikالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في دمشق بقيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لعدوان إسرائيلي في الوقت الذي تُسمع فيه أصوات انفجارات في منطقة السيدة زينب.
وأضاف المراسل أن المعلومات الأولية تفيد بأن عددا من الصواريخ أطلقت من أجواء الجولان المحتل، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط منطقة السيدة زبنب جنوب دمشق.

وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تؤكد التصدي لمعظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها.

يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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