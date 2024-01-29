عربي
نائب أوكراني: زالوجني أعلن استقالته لكن المرسوم لم يصدر بعد
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240129/نائب-أوكراني-زالوجني-أعلن-استقالته-لكن-المرسوم-لم-يصدر-بعد-1085550649.html
نائب أوكراني: زالوجني أعلن استقالته لكن المرسوم لم يصدر بعد
نائب أوكراني: زالوجني أعلن استقالته لكن المرسوم لم يصدر بعد
أفاد النائب في البرلمان الأوكراني (الرادا)، أليكسي غونشارينكو، بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أعلن استقالته لكن المرسوم لم يصدر... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T17:39+0000
2024-01-29T18:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084286352_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_3343ed10b2803b9838b6189ebc6a5c64.jpg
وكتب غونشارينكو عبر قناته على "تلغرام": "قال لي مصدر أن زالوجني أعلن استقالته، لكن لا يوجد مرسوم بعد، وعرض عليه منصب سفير في إحدى الدول الأوروبية، لكنه رفض".وأكد غونشارينكو أنه لا يوجد مرسوم بهذا الشأن حتى الآن.وفي السياق نفسه، علّقت وزارة الدفاع الأوكرانية، بعد تقارير عن استقالة زالوجني: "هذا ليس صحيحًا".وسبق أن كتبت عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن خلافات خطيرة بين زيلينسكي وزالوجني، ولقد بدؤوا الحديث عن الصراع بعد المقابلة الصريحة التي أجراها زالوزجني مع مجلة "إيكونوميست"، والتي اعترف فيها بأن "الهجوم المضاد" قد وصل إلى طريق مسدود، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من قبل رئيس نظام كييف، والذي دعا زالوجني إلى "الابتعاد عن السياسة".وكشفت وسائل الإعلام الأوكرانية، في وقت لاحق، أن زيلينسكي أمر رؤساء الإدارات الإقليمية بوقف أي اتصال مع القائد العسكري، واعتبر الصحفيون ذلك بمثابة محاولة لتدمير منافس محتمل.وكتبت منشورات محلية العام الماضي، أن زيلينسكي يريد عزل زالوجني من منصبه، لأنه يعتبره منافسًا في الانتخابات الرئاسية، كما أشارت "واشنطن بوست" إلى أن زالوجني، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدًا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.
https://sputnikarabic.ae/20240111/مسؤولون-أمريكيون-الخلاف-بين-زيلينسكي-وزالوجني-يهدد-الاسترتيجية-العسكرية-الأوكرانية-1084893581.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084286352_171:0:2830:1994_1920x0_80_0_0_02b64578e9e652573d974243c6c022d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

نائب أوكراني: زالوجني أعلن استقالته لكن المرسوم لم يصدر بعد

17:39 GMT 29.01.2024 (تم التحديث: 18:03 GMT 29.01.2024)
© AP Photoالقائد العام للجيش الأوكراني زالوجني
القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أفاد النائب في البرلمان الأوكراني (الرادا)، أليكسي غونشارينكو، بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أعلن استقالته لكن المرسوم لم يصدر بعد.
وكتب غونشارينكو عبر قناته على "تلغرام": "قال لي مصدر أن زالوجني أعلن استقالته، لكن لا يوجد مرسوم بعد، وعرض عليه منصب سفير في إحدى الدول الأوروبية، لكنه رفض".
وأكد غونشارينكو أنه لا يوجد مرسوم بهذا الشأن حتى الآن.
وفي السياق نفسه، علّقت وزارة الدفاع الأوكرانية، بعد تقارير عن استقالة زالوجني: "هذا ليس صحيحًا".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤولون أمريكيون: الخلاف بين زيلينسكي وزالوجني يهدد الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية
11 يناير, 15:39 GMT
وسبق أن كتبت عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن خلافات خطيرة بين زيلينسكي وزالوجني، ولقد بدؤوا الحديث عن الصراع بعد المقابلة الصريحة التي أجراها زالوزجني مع مجلة "إيكونوميست"، والتي اعترف فيها بأن "الهجوم المضاد" قد وصل إلى طريق مسدود، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من قبل رئيس نظام كييف، والذي دعا زالوجني إلى "الابتعاد عن السياسة".
وكشفت وسائل الإعلام الأوكرانية، في وقت لاحق، أن زيلينسكي أمر رؤساء الإدارات الإقليمية بوقف أي اتصال مع القائد العسكري، واعتبر الصحفيون ذلك بمثابة محاولة لتدمير منافس محتمل.
وكتبت منشورات محلية العام الماضي، أن زيلينسكي يريد عزل زالوجني من منصبه، لأنه يعتبره منافسًا في الانتخابات الرئاسية، كما أشارت "واشنطن بوست" إلى أن زالوجني، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدًا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطين16:37 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала