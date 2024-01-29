https://sputnikarabic.ae/20240129/نائب-أوكراني-زالوجني-أعلن-استقالته-لكن-المرسوم-لم-يصدر-بعد-1085550649.html

نائب أوكراني: زالوجني أعلن استقالته لكن المرسوم لم يصدر بعد

نائب أوكراني: زالوجني أعلن استقالته لكن المرسوم لم يصدر بعد

أفاد النائب في البرلمان الأوكراني (الرادا)، أليكسي غونشارينكو، بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أعلن استقالته لكن المرسوم لم يصدر... 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T17:39+0000

2024-01-29T17:39+0000

2024-01-29T18:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وكتب غونشارينكو عبر قناته على "تلغرام": "قال لي مصدر أن زالوجني أعلن استقالته، لكن لا يوجد مرسوم بعد، وعرض عليه منصب سفير في إحدى الدول الأوروبية، لكنه رفض".وأكد غونشارينكو أنه لا يوجد مرسوم بهذا الشأن حتى الآن.وفي السياق نفسه، علّقت وزارة الدفاع الأوكرانية، بعد تقارير عن استقالة زالوجني: "هذا ليس صحيحًا".وسبق أن كتبت عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن خلافات خطيرة بين زيلينسكي وزالوجني، ولقد بدؤوا الحديث عن الصراع بعد المقابلة الصريحة التي أجراها زالوزجني مع مجلة "إيكونوميست"، والتي اعترف فيها بأن "الهجوم المضاد" قد وصل إلى طريق مسدود، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من قبل رئيس نظام كييف، والذي دعا زالوجني إلى "الابتعاد عن السياسة".وكشفت وسائل الإعلام الأوكرانية، في وقت لاحق، أن زيلينسكي أمر رؤساء الإدارات الإقليمية بوقف أي اتصال مع القائد العسكري، واعتبر الصحفيون ذلك بمثابة محاولة لتدمير منافس محتمل.وكتبت منشورات محلية العام الماضي، أن زيلينسكي يريد عزل زالوجني من منصبه، لأنه يعتبره منافسًا في الانتخابات الرئاسية، كما أشارت "واشنطن بوست" إلى أن زالوجني، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدًا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.

https://sputnikarabic.ae/20240111/مسؤولون-أمريكيون-الخلاف-بين-زيلينسكي-وزالوجني-يهدد-الاسترتيجية-العسكرية-الأوكرانية-1084893581.html

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