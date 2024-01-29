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https://sputnikarabic.ae/20240129/نجاح-أول-عملية-زرع-أجزاء-قلب-لطفل-في-العالم-فيديو-1085537628.html
نجاح أول عملية زرع أجزاء قلب لطفل في العالم... فيديو
نجاح أول عملية زرع أجزاء قلب لطفل في العالم... فيديو
نجح الجراحون في أول عملية زراعة صمامات وأنسجة قلب لطفل لم يتجاوز عمره 18 يوما، وهي نتيجة لم يسبق لها مثيل من قبل لدى البشر. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T11:55+0000
2024-01-29T11:55+0000
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صنع الجراحون التاريخ عام 2022،عندما قاموا بزرع صمامات قلب طفل متبرع، في قلب الطفل المتلقي أوين مونرو بعد أيام قليلة من ولادته.الآن، وبعد مرور أكثر من عام، أفاد الباحثون في "غاما" أن قلب الطفل أوين يعمل بشكل ممتاز، وهو يحقق مستوى النمو لطفل عادي يبلغ من العمر عامًا واحدًا، مثل اللعب والزحف والوقوف، بحسب البحث المنشور في مجلة "غاما" العلمية.تؤثر هذه الحالة على نحو 250 طفلاً في الولايات المتحدة كل عام، وعادة ما يتم إجراء عملية زرع قلب كاملة للرضع المصابين بالجذع الشرياني، لكن هذه القلوب غالبًا تفقد وظيفتها بمرور الوقت، لذلك فإن نحو نصف الأطفال الذين يخضعون لعملية زرع قلب سيموتون بحلول سن العشرين.
https://sputnikarabic.ae/20240129/بشر-يتناولون-أعواد-الأسنان-المقلية-في-ظاهرة-غريبة-فيديو--1085530128.html
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الصحة, علوم
الصحة, علوم

نجاح أول عملية زرع أجزاء قلب لطفل في العالم... فيديو

11:55 GMT 29.01.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat40 عملية جراحية يومياً في مشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة والأطباء يلجؤون لأدوية بديلة عن التخدير
40 عملية جراحية يومياً في مشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة والأطباء يلجؤون لأدوية بديلة عن التخدير - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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نجح الجراحون في أول عملية زراعة صمامات وأنسجة قلب لطفل لم يتجاوز عمره 18 يوما، وهي نتيجة لم يسبق لها مثيل من قبل لدى البشر.
صنع الجراحون التاريخ عام 2022،عندما قاموا بزرع صمامات قلب طفل متبرع، في قلب الطفل المتلقي أوين مونرو بعد أيام قليلة من ولادته.

هذه العملية لم يتم تجربتها على البشر من قبل، وكان الجراح الرئيسي، جوزيف توريك، من جامعة ديوك، قد أجرى العملية في السابق على خمسة خنازير فقط.

أعواد أسنان مقلية مصنوعة من النشا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
مجتمع
بشر يتناولون أعواد الأسنان المقلية في ظاهرة غريبة... فيديو
09:06 GMT
الآن، وبعد مرور أكثر من عام، أفاد الباحثون في "غاما" أن قلب الطفل أوين يعمل بشكل ممتاز، وهو يحقق مستوى النمو لطفل عادي يبلغ من العمر عامًا واحدًا، مثل اللعب والزحف والوقوف، بحسب البحث المنشور في مجلة "غاما" العلمية.

ووافق والدا أوين، نيك وتايلر مونرو، على إجراء هذه الجراحة الخطيرة لطفلهما، بعد أن علما أن طفلهما يعاني من مرض خطير في القلب، يُعرف باسم الجذع الشرياني، حيث تفشل القناة الخارجة من القلب في الانفصال أثناء النمو، ما يؤدي إلى دمج وعائين دمويين رئيسيين بطريقة تحرم الطفل من الأكسجين.

تؤثر هذه الحالة على نحو 250 طفلاً في الولايات المتحدة كل عام، وعادة ما يتم إجراء عملية زرع قلب كاملة للرضع المصابين بالجذع الشرياني، لكن هذه القلوب غالبًا تفقد وظيفتها بمرور الوقت، لذلك فإن نحو نصف الأطفال الذين يخضعون لعملية زرع قلب سيموتون بحلول سن العشرين.
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