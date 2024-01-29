https://sputnikarabic.ae/20240129/واشنطن-تمنع-إصدار-تأشيرة-لدبلوماسي-روسي-1085551962.html
واشنطن تمنع إصدار تأشيرة لدبلوماسي روسي
واشنطن تمنع إصدار تأشيرة لدبلوماسي روسي
أعلن كبير مستشاري إدارة أمن المعلومات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، أندريه أكولتشيف، اليوم الاثنين، امتناع أمريكا عن إصدار تأشيرة دخول لرئيس الوفد الروسي... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T18:51+0000
2024-01-29T18:51+0000
2024-01-29T18:51+0000
روسيا
العالم
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وقال أكولتشيف: "أود أن أقرأ كلمة رئيس الوفد الروسي أمام جلسة اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، أرتور ليوكمانوف، وأود أن أذكركم بأن رئيس وفدنا مُنع من دخول أمريكا للمشاركة في الجلسة الأخيرة. لذلك سأقرأ كلمته".وقرأ أكولتشيف كلمة ليوكمانوف، ووفقا له، فإن عمل اللجنة الخاصة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع اتفاقية خاصة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية قد شارف على الانتهاء، وتعتبر موسكو نتائجها متناقضة، ووفقا لليوكمانوف، فقد تم تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة جزئيًا.وتابع: "نلاحظ عدم استجابة الأمانة العامة لطلباتنا لحل مسألة ضمان المشاركة الكاملة للوفد الروسي في المفاوضات، نحن نتحدث عن عدم القدرة أو عدم الرغبة في وقف التخريب الذي تمارسه أمريكا والنمسا، التي ترفض إصدار تأشيرات لدبلوماسيينا وخبرائنا من الإدارات أو تؤخر النظر فيها بشدة".وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، بأنه تم إنشاء اللجنة الخاصة المعنية بوضع اتفاقية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، بمبادرة من روسيا، من أجل إنشاء صك قانوني دولي، تحت رعاية الأمم المتحدة، لمكافحة جريمة المعلومات.
https://sputnikarabic.ae/20240122/الأمم-المتحدة-تدين-القصف-الأوكراني-على-دونيتسك-وتدعو-للامتثال-للقانون-الدولي-الإنساني--1085295652.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تمنع إصدار تأشيرة لدبلوماسي روسي
أعلن كبير مستشاري إدارة أمن المعلومات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، أندريه أكولتشيف، اليوم الاثنين، امتناع أمريكا عن إصدار تأشيرة دخول لرئيس الوفد الروسي للمشاركة في الجلسة الختامية للجنة الأممية الخاصة، المعنية بصياغة اتفاقية لمكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
وقال أكولتشيف: "أود أن أقرأ كلمة رئيس الوفد الروسي أمام جلسة اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، أرتور ليوكمانوف، وأود أن أذكركم بأن رئيس وفدنا مُنع من دخول أمريكا للمشاركة في الجلسة الأخيرة. لذلك سأقرأ كلمته".
وقرأ أكولتشيف كلمة ليوكمانوف، ووفقا له، فإن عمل اللجنة الخاصة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع اتفاقية خاصة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية قد شارف على الانتهاء، وتعتبر موسكو نتائجها متناقضة، ووفقا لليوكمانوف، فقد تم تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة جزئيًا.
وتابع: "نلاحظ عدم استجابة الأمانة العامة لطلباتنا لحل مسألة ضمان المشاركة الكاملة للوفد الروسي في المفاوضات، نحن نتحدث عن عدم القدرة أو عدم الرغبة في وقف التخريب الذي تمارسه أمريكا والنمسا، التي ترفض إصدار تأشيرات لدبلوماسيينا وخبرائنا من الإدارات أو تؤخر النظر فيها بشدة".
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، بأنه تم إنشاء اللجنة الخاصة المعنية بوضع اتفاقية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، بمبادرة من روسيا، من أجل إنشاء صك قانوني دولي، تحت رعاية الأمم المتحدة، لمكافحة جريمة المعلومات.