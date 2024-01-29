https://sputnikarabic.ae/20240129/وقف-تمويل-الأونروا-هل-يستهدف-تصفية-قضية-اللاجئين-الفلسطينيين-1085546077.html

وقف تمويل الـ"أونروا"... هل يستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين؟

وقف تمويل الـ"أونروا"... هل يستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين؟

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة التي علقت إسهاماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بمواصلة التمويل لضمان... 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T14:52+0000

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وقف تمويل الأونروا.. هل يستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وقف تمويل الأونروا.. هل يستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

جاء ذلك بعد أن أوقفت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا، تمويلها للوكالة إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وفي حيثه لـ"سبوتنيك"، قال المتحدث الرسمي باسم "أونروا" في قطاع غزة، عدنان أبو حسنة، إن "الأونروا شكلت لجنة للتحقيق في هذه المزاعم، وقام مفوض الوكالة بإنهاء عقود 8 موظفين"، معتبرًا أن إيقاف الدول المانحة لتمويل الوكالة "حدث خطير للغاية ومن شأنه أن يؤثر على كافة الخدمات التي تقدمها الأونروا في غزة وسوريا ولبنان والأردن، وهو ما يعني حرمان 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة تشكل لهم الوكالة الآن شريان حياة من الخدمات، وسيكون لهذا القرار في حال عدم التراجع عنه تأثيرات على الأمن الإقليمي".وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أمجد شهاب، أن "توقيت وقف الدول لتمويل الوكالة حرج جدا، وهو موضوع سياسي بحت، الهدف منه تصفية قضية اللاجئين التي تهتم بها الأونروا منذ عام 1948، وهذا يدخل ضمن أهداف الحملة العسكرية على غزة، والهدف الأكبر منها هو تهجير السكان وتصفية القضية الفلسطينية وقطاع غزة من خلال عملية التهجير".وأكد الخبير أن "الأونروا تضطلع في هذه الفترة بدور مهم جدا، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة الحالية. وعندما تتخلى الدول عن هذه الوكالة الآن سيضطر الفلسطينيون إلى البحث عن بدائل أخرى غير القطاع الذي يفتقر لمقومات الحياة".وأكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات، مختار غباشي، إن "تحريض الدول التي تقدم مساهمات الأونروا، خصوصا بعد إدانة محكمة العدل لإسرائيل ومطالبتها باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، ثم يأتي بعدها مباشرة اتهام لأفراد منتسبين للوكالة، هو أمر مقصود به في النهاية إنهاء عمل المنظمة، وقد سعت الولايات المتحدة إلى هذا منذ سنوات وعلقت مساهماتها في أونروا أثناء رئاسة ترامب".وأكد غباشي أنه "عندما يأتي حديث لإسرائيل بشأن منتسبي الوكالة فليس معنى ذلك أن توقف كل هذه الدول مساهماتها، وهذا معناه إنهاء حياة وملف اللاجئين وحق العودة الذي أنشئت بسببه أونروا من أجل مراعاة أماكن نزوح ولجوء الفلسطينيين داخل القطاع وخارجه خاصة في لبنان وسوريا والأردن".

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