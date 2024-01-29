https://sputnikarabic.ae/20240129/-رائد-الفضاء-الروسي-غريبنكين-يعلق-على-طموحات-إيلون-ماسك-المريخية-1085543376.html

رائد الفضاء الروسي غريبنكين يعلق على طموحات إيلون ماسك المريخية

رائد الفضاء الروسي غريبنكين يعلق على طموحات إيلون ماسك المريخية

علّق رائد الفضاء الروسي، ألكسندر غريبنكين، اليوم الاثنين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على خطط إيلون ماسك لاستكشاف المريخ، مشيرًا إلى أنها مجرّد خطط للمستقبل،... 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T14:03+0000

2024-01-29T14:03+0000

2024-01-29T14:03+0000

مجتمع

علوم

رحلة فضائية

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يقول غريبنكين: "ربما تأتي مثل هذه اللحظة في يوم من الأيام، بالنسبة لنا، يبدو هذا الآن شيئًا بعيدًا جدًا، ولكن ربما ستكون هناك تقنيات من شأنها أن تسمح بذلك، لكن في الوقت الحالي، لا أرى هذه التقنيات ممكنة".وأكد غريبنكين أن الرحلة إلى المريخ تتطلب حل مجموعة ضخمة من المشاكل، والتي لم يتم حل معظمها حتى اليوم، حيث قال: "إن الحلول في العديد من المجالات ليست واضحة تمامًا بعد"، مشيرًا إلى الحاجة إلى تقنيات متقدمة في مجالات عدة مثل "الحماية من الإشعاع، ودعم الحياة (على المريخ)، وبغض النظر عن مدى غرابة الأمر، في الجوانب النفسية".وأضاف غريبنكين: "إن الوجود في مكان ما لفترة طويلة، حتى عندما يكون الناس على اتصال جيد مع بعضهم بعضا، يبدو أنهم ينسجمون جيدًا مع بعضهم بعضا، ولا تزال حالة متوترة للغاية، وهذا يتطلب أيضًا دراسة منفصلة".أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مالك شركة " SpaceX"، عن خطط لاستعمار كوكب المريخ من قبل أبناء الأرض، ولتحقيق ذلك، سيقوم ببناء المركبة الفضائية "Starship" ويعلن عن خطط لإرسال مليون إنسان من أبناء الأرض إلى "Fire Planet" بحلول عام 2050. ويصف الخبراء هذا الهدف بأنه غير واقعي.

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علوم, رحلة فضائية