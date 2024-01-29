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https://sputnikarabic.ae/20240129/-رائد-الفضاء-الروسي-غريبنكين-يعلق-على-طموحات-إيلون-ماسك-المريخية-1085543376.html
رائد الفضاء الروسي غريبنكين يعلق على طموحات إيلون ماسك المريخية
رائد الفضاء الروسي غريبنكين يعلق على طموحات إيلون ماسك المريخية
علّق رائد الفضاء الروسي، ألكسندر غريبنكين، اليوم الاثنين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على خطط إيلون ماسك لاستكشاف المريخ، مشيرًا إلى أنها مجرّد خطط للمستقبل،... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T14:03+0000
2024-01-29T14:03+0000
مجتمع
علوم
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يقول غريبنكين: "ربما تأتي مثل هذه اللحظة في يوم من الأيام، بالنسبة لنا، يبدو هذا الآن شيئًا بعيدًا جدًا، ولكن ربما ستكون هناك تقنيات من شأنها أن تسمح بذلك، لكن في الوقت الحالي، لا أرى هذه التقنيات ممكنة".وأكد غريبنكين أن الرحلة إلى المريخ تتطلب حل مجموعة ضخمة من المشاكل، والتي لم يتم حل معظمها حتى اليوم، حيث قال: "إن الحلول في العديد من المجالات ليست واضحة تمامًا بعد"، مشيرًا إلى الحاجة إلى تقنيات متقدمة في مجالات عدة مثل "الحماية من الإشعاع، ودعم الحياة (على المريخ)، وبغض النظر عن مدى غرابة الأمر، في الجوانب النفسية".وأضاف غريبنكين: "إن الوجود في مكان ما لفترة طويلة، حتى عندما يكون الناس على اتصال جيد مع بعضهم بعضا، يبدو أنهم ينسجمون جيدًا مع بعضهم بعضا، ولا تزال حالة متوترة للغاية، وهذا يتطلب أيضًا دراسة منفصلة".أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مالك شركة " SpaceX"، عن خطط لاستعمار كوكب المريخ من قبل أبناء الأرض، ولتحقيق ذلك، سيقوم ببناء المركبة الفضائية "Starship" ويعلن عن خطط لإرسال مليون إنسان من أبناء الأرض إلى "Fire Planet" بحلول عام 2050. ويصف الخبراء هذا الهدف بأنه غير واقعي.
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علوم, رحلة فضائية
علوم, رحلة فضائية

رائد الفضاء الروسي غريبنكين يعلق على طموحات إيلون ماسك المريخية

14:03 GMT 29.01.2024
© AFP 2023 / Jack Guez رواد فضاء من فريق من أوروبا وإسرائيل يرتدون بدلات فضائية خلال مهمة تدريبية لكوكب المريخ، في موقع يحاكي محطة خارج الموقع في حفرة رامون في متسبي رمون في صحراء النقب جنوب إسرائيل في 10 أكتوبر 2021.
رواد فضاء من فريق من أوروبا وإسرائيل يرتدون بدلات فضائية خلال مهمة تدريبية لكوكب المريخ، في موقع يحاكي محطة خارج الموقع في حفرة رامون في متسبي رمون في صحراء النقب جنوب إسرائيل في 10 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© AFP 2023 / Jack Guez
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علّق رائد الفضاء الروسي، ألكسندر غريبنكين، اليوم الاثنين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على خطط إيلون ماسك لاستكشاف المريخ، مشيرًا إلى أنها مجرّد خطط للمستقبل، حيث لا توجد مثل هذه التقنيات حتى الآن.
يقول غريبنكين: "ربما تأتي مثل هذه اللحظة في يوم من الأيام، بالنسبة لنا، يبدو هذا الآن شيئًا بعيدًا جدًا، ولكن ربما ستكون هناك تقنيات من شأنها أن تسمح بذلك، لكن في الوقت الحالي، لا أرى هذه التقنيات ممكنة".

واستذكر غريبنكين كلمات كونستانتين تسيولكوفسكي، مؤسس "علم الفضاء" الذي قال: "إن الإنسان ولد هنا على الأرض، وهذا هو مهده، لكن لا يمكن للإنسان أن يبقى في المهد طوال حياته"، وأضاف: "في ذلك الوقت كان يعتبر ككاتب خيال علمي".

وأكد غريبنكين أن الرحلة إلى المريخ تتطلب حل مجموعة ضخمة من المشاكل، والتي لم يتم حل معظمها حتى اليوم، حيث قال: "إن الحلول في العديد من المجالات ليست واضحة تمامًا بعد"، مشيرًا إلى الحاجة إلى تقنيات متقدمة في مجالات عدة مثل "الحماية من الإشعاع، ودعم الحياة (على المريخ)، وبغض النظر عن مدى غرابة الأمر، في الجوانب النفسية".
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وأضاف غريبنكين: "إن الوجود في مكان ما لفترة طويلة، حتى عندما يكون الناس على اتصال جيد مع بعضهم بعضا، يبدو أنهم ينسجمون جيدًا مع بعضهم بعضا، ولا تزال حالة متوترة للغاية، وهذا يتطلب أيضًا دراسة منفصلة".

واختتم، قائلا: "أعتقد أن العلماء في العديد من الدول يعملون على هذا الأمر، وأعتقد أننا سنكون هناك يومًا ما، والآن إيلون ماسك يضع خططًا للمستقبل".

أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مالك شركة " SpaceX"، عن خطط لاستعمار كوكب المريخ من قبل أبناء الأرض، ولتحقيق ذلك، سيقوم ببناء المركبة الفضائية "Starship" ويعلن عن خطط لإرسال مليون إنسان من أبناء الأرض إلى "Fire Planet" بحلول عام 2050. ويصف الخبراء هذا الهدف بأنه غير واقعي.
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