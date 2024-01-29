"هدوء ما قبل العاصفة"... صور من الحدود بين تكساس والمكسيك

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أحد الحراس يقف على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، 3 يناير/كانون الثاني 2024، في إيغل باس، تكساس. وفقًا لمسؤولين أمريكيين، فإن زيادة الإجراءات المكسيكية، بما في ذلك إجبار المهاجرين على النزول من قطارات الشحن ونقل المهاجرين بالطائرة والحافلات إلى الجزء الجنوبي من البلاد، ساهمت في انخفاض حاد في الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة.