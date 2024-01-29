"هدوء ما قبل العاصفة"... صور من الحدود بين تكساس والمكسيك

خلافات حادة بين الإدارة بقيادة الرئيس جو بايدن، مع سلطات تكساس بشأن إجراءات أمن الحدود، وتصر سلطات تكساس على أن الحدود ليست آمنة بشكل صحيح، ما أدى لدخول أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. وتصف الإدارة الأمريكية الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية بأنها غير دستورية.
دورية للشرطة المكسيكية على طول نهر ريو غراندي في بيدراس نيغراس، المكسيك، 4 يناير 2024، من إيغل باس، تكساس. وفقًا لمسؤولين أمريكيين، ساهمت زيادة تنفيذ القانون المكسيكي في انخفاض حاد في عمليات الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة.
دورية للشرطة المكسيكية على طول نهر ريو غراندي في بيدراس نيغراس، المكسيك، 4 يناير 2024، من إيغل باس، تكساس. وفقًا لمسؤولين أمريكيين، ساهمت زيادة تنفيذ القانون المكسيكي في انخفاض حاد في عمليات الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة.
يُظهر هذا المنظر الجوي المهاجرين الذين ينتظرون المعالجة في مركز عبور لدوريات الحدود الأمريكية بعد أن عبروا الحدود من المكسيك في إيغل باس، تكساس، في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وقع الحاكم الجمهوري لتكساس على مشروع قانون في 18 ديسمبر 2023، من شأنه السماح لشرطة الولاية باعتقال وترحيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة من المكسيك.
يُظهر هذا المنظر الجوي المهاجرين الذين ينتظرون المعالجة في مركز عبور لدوريات الحدود الأمريكية بعد أن عبروا الحدود من المكسيك في إيغل باس، تكساس، في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وقع الحاكم الجمهوري لتكساس على مشروع قانون في 18 ديسمبر 2023، من شأنه السماح لشرطة الولاية باعتقال وترحيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة من المكسيك.
أحد الحراس يقف على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، 3 يناير/كانون الثاني 2024، في إيغل باس، تكساس. وفقًا لمسؤولين أمريكيين، فإن زيادة الإجراءات المكسيكية، بما في ذلك إجبار المهاجرين على النزول من قطارات الشحن ونقل المهاجرين بالطائرة والحافلات إلى الجزء الجنوبي من البلاد، ساهمت في انخفاض حاد في الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة.
أحد الحراس يقف على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، 3 يناير/كانون الثاني 2024، في إيغل باس، تكساس. وفقًا لمسؤولين أمريكيين، فإن زيادة الإجراءات المكسيكية، بما في ذلك إجبار المهاجرين على النزول من قطارات الشحن ونقل المهاجرين بالطائرة والحافلات إلى الجزء الجنوبي من البلاد، ساهمت في انخفاض حاد في الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة.
يتم احتجاز المهاجرين من قبل المسؤولين على الحدود بين تكساس والمكسيك، الأربعاء 3 يناير 2024، في إيغل باس، تكساس. ويقود رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون نحو 60 من زملائه الجمهوريين في الكونغرس في زيارة إلى الحدود المكسيكية.
يتم احتجاز المهاجرين من قبل المسؤولين على الحدود بين تكساس والمكسيك، الأربعاء 3 يناير 2024، في إيغل باس، تكساس. ويقود رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون نحو 60 من زملائه الجمهوريين في الكونغرس في زيارة إلى الحدود المكسيكية.
رجال الحرس الوطني يحتجزون المهاجرين بعد عبورهم الحدود المكسيكية في إيغل باس، تكساس، في 22 ديسمبر 2023. وفي مواجهة الوصول اليومي لآلاف المهاجرين من المكسيك، تعلن الولايات الأمريكية وشرطة الحدود الفيدرالية أنها مرهقة، وهي الأزمة التي تكشف إدارة بايدن لإطلاق نار كثيف من خصومها الجمهوريين.