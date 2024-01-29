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"هدوء ما قبل العاصفة"... صور من الحدود بين تكساس والمكسيك
"هدوء ما قبل العاصفة"... صور من الحدود بين تكساس والمكسيك
خلافات حادة بين الإدارة بقيادة الرئيس جو بايدن، مع سلطات تكساس بشأن إجراءات أمن الحدود، وتصر سلطات تكساس على أن الحدود ليست آمنة بشكل صحيح، ما أدى لدخول أعداد... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

"هدوء ما قبل العاصفة"... صور من الحدود بين تكساس والمكسيك

08:52 GMT 29.01.2024 (تم التحديث: 14:01 GMT 29.01.2024)
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خلافات حادة بين الإدارة بقيادة الرئيس جو بايدن، مع سلطات تكساس بشأن إجراءات أمن الحدود، وتصر سلطات تكساس على أن الحدود ليست آمنة بشكل صحيح، ما أدى لدخول أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. وتصف الإدارة الأمريكية الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية بأنها غير دستورية.
© AP Photo / Eric Gay

دورية للشرطة المكسيكية على طول نهر ريو غراندي في بيدراس نيغراس، المكسيك، 4 يناير 2024، من إيغل باس، تكساس. وفقًا لمسؤولين أمريكيين، ساهمت زيادة تنفيذ القانون المكسيكي في انخفاض حاد في عمليات الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة.

دورية للشرطة المكسيكية على طول نهر ريو غراندي في بيدراس نيغراس، المكسيك، 4 يناير 2024، من إيغل باس، تكساس. وفقًا لمسؤولين أمريكيين، ساهمت زيادة تنفيذ القانون المكسيكي في انخفاض حاد في عمليات الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eric Gay

دورية للشرطة المكسيكية على طول نهر ريو غراندي في بيدراس نيغراس، المكسيك، 4 يناير 2024، من إيغل باس، تكساس. وفقًا لمسؤولين أمريكيين، ساهمت زيادة تنفيذ القانون المكسيكي في انخفاض حاد في عمليات الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة.

© AFP 2023 / Chandan Khanna

يُظهر هذا المنظر الجوي المهاجرين الذين ينتظرون المعالجة في مركز عبور لدوريات الحدود الأمريكية بعد أن عبروا الحدود من المكسيك في إيغل باس، تكساس، في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وقع الحاكم الجمهوري لتكساس على مشروع قانون في 18 ديسمبر 2023، من شأنه السماح لشرطة الولاية باعتقال وترحيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

يُظهر هذا المنظر الجوي المهاجرين الذين ينتظرون المعالجة في مركز عبور لدوريات الحدود الأمريكية بعد أن عبروا الحدود من المكسيك في إيغل باس، تكساس، في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وقع الحاكم الجمهوري لتكساس على مشروع قانون في 18 ديسمبر 2023، من شأنه السماح لشرطة الولاية باعتقال وترحيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة من المكسيك. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Chandan Khanna

يُظهر هذا المنظر الجوي المهاجرين الذين ينتظرون المعالجة في مركز عبور لدوريات الحدود الأمريكية بعد أن عبروا الحدود من المكسيك في إيغل باس، تكساس، في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وقع الحاكم الجمهوري لتكساس على مشروع قانون في 18 ديسمبر 2023، من شأنه السماح لشرطة الولاية باعتقال وترحيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

© AP Photo / Eric Gay

أحد الحراس يقف على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، 3 يناير/كانون الثاني 2024، في إيغل باس، تكساس. وفقًا لمسؤولين أمريكيين، فإن زيادة الإجراءات المكسيكية، بما في ذلك إجبار المهاجرين على النزول من قطارات الشحن ونقل المهاجرين بالطائرة والحافلات إلى الجزء الجنوبي من البلاد، ساهمت في انخفاض حاد في الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة.

أحد الحراس يقف على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، 3 يناير/كانون الثاني 2024، في إيغل باس، تكساس. وفقًا لمسؤولين أمريكيين، فإن زيادة الإجراءات المكسيكية، بما في ذلك إجبار المهاجرين على النزول من قطارات الشحن ونقل المهاجرين بالطائرة والحافلات إلى الجزء الجنوبي من البلاد، ساهمت في انخفاض حاد في الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eric Gay

أحد الحراس يقف على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، 3 يناير/كانون الثاني 2024، في إيغل باس، تكساس. وفقًا لمسؤولين أمريكيين، فإن زيادة الإجراءات المكسيكية، بما في ذلك إجبار المهاجرين على النزول من قطارات الشحن ونقل المهاجرين بالطائرة والحافلات إلى الجزء الجنوبي من البلاد، ساهمت في انخفاض حاد في الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، في الأسابيع الأخيرة.

© AP Photo / Eric Gayيتم نقل المهاجرين إلى منطقة المعالجة بعد عبورهم نهر ريو غراندي من المكسيك إلى الولايات المتحدة يوم الخميس 4 يناير 2024، في إيغل باس، تكساس.
الوضع على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في إيغل باس - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eric Gay
يتم نقل المهاجرين إلى منطقة المعالجة بعد عبورهم نهر ريو غراندي من المكسيك إلى الولايات المتحدة يوم الخميس 4 يناير 2024، في إيغل باس، تكساس.
© AP Photo / Eric Gay

يتم احتجاز المهاجرين من قبل المسؤولين على الحدود بين تكساس والمكسيك، الأربعاء 3 يناير 2024، في إيغل باس، تكساس. ويقود رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون نحو 60 من زملائه الجمهوريين في الكونغرس في زيارة إلى الحدود المكسيكية.

يتم احتجاز المهاجرين من قبل المسؤولين على الحدود بين تكساس والمكسيك، الأربعاء 3 يناير 2024، في إيغل باس، تكساس. ويقود رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون نحو 60 من زملائه الجمهوريين في الكونغرس في زيارة إلى الحدود المكسيكية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eric Gay

يتم احتجاز المهاجرين من قبل المسؤولين على الحدود بين تكساس والمكسيك، الأربعاء 3 يناير 2024، في إيغل باس، تكساس. ويقود رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون نحو 60 من زملائه الجمهوريين في الكونغرس في زيارة إلى الحدود المكسيكية.

© AFP 2023 / Chandan Khannaرجال الحرس الوطني يحتجزون المهاجرين بعد عبورهم الحدود المكسيكية في إيغل باس، تكساس، في 22 ديسمبر 2023. وفي مواجهة الوصول اليومي لآلاف المهاجرين من المكسيك، تعلن الولايات الأمريكية وشرطة الحدود الفيدرالية أنها مرهقة، وهي الأزمة التي تكشف إدارة بايدن لإطلاق نار كثيف من خصومها الجمهوريين.
الوضع على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في إيغل باس - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Chandan Khanna
رجال الحرس الوطني يحتجزون المهاجرين بعد عبورهم الحدود المكسيكية في إيغل باس، تكساس، في 22 ديسمبر 2023. وفي مواجهة الوصول اليومي لآلاف المهاجرين من المكسيك، تعلن الولايات الأمريكية وشرطة الحدود الفيدرالية أنها مرهقة، وهي الأزمة التي تكشف إدارة بايدن لإطلاق نار كثيف من خصومها الجمهوريين.
© AP Photo / Eric Gay

حارس يسير فوق عربات السكك الحديدية بأسلاك كونسرتينا على طول الحدود بين تكساس والمكسيك، 3 يناير 2024، في إيغل باس، تكساس.

حارس يسير فوق عربات السكك الحديدية بأسلاك كونسرتينا على طول الحدود بين تكساس والمكسيك، 3 يناير 2024، في إيغل باس، تكساس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eric Gay

حارس يسير فوق عربات السكك الحديدية بأسلاك كونسرتينا على طول الحدود بين تكساس والمكسيك، 3 يناير 2024، في إيغل باس، تكساس.

© AFP 2023 / Chandan Khannaتم نشر حاجز عائم في وسط نهر ريو غراندي الذي يشكل الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في إيغل باس، تكساس، في 23 ديسمبر 2023.
الوضع على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في إيغل باس - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2023 / Chandan Khanna
تم نشر حاجز عائم في وسط نهر ريو غراندي الذي يشكل الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في إيغل باس، تكساس، في 23 ديسمبر 2023.
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