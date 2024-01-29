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https://sputnikarabic.ae/20240129/52-قتيلا-إثر-هجوم-على-منطقة-متنازع-عليها-قرب-الحدود-الجنوبية-للسودان-1085527856.html
52 قتيلا إثر هجوم على منطقة متنازع عليها قرب الحدود الجنوبية للسودان
52 قتيلا إثر هجوم على منطقة متنازع عليها قرب الحدود الجنوبية للسودان
لقي 52 شخصا مصرعهم بينهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إثر هجوم وقع اليوم الاثنين، على منطقة أبيي المتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T08:24+0000
2024-01-29T08:24+0000
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ونقل موقع "المشهد" السوداني عن مسؤول سوداني، قوله بأن "المسلحين هاجموا منطقة أبيي مما أسفر عن مقتل 52 شخصا بينهم جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإصابة 64 آخرين".وأشار المسؤول إلى أن منفذي الهجوم كانوا شبانا ينتمون لإحدى القبائل المحلية من منطقة واراب المجاورة، حيث كان أفراد هذه القبيلة يتنازعون منذ فترة طويلة على الأراضي في أبيي مع قبيلة أخرى.من جانبها، أكدت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي "يونيسفا" أنباء مقتل جندي غاني من قوات حفظ السلام، مشيرة إلى أنها صدت الهجوم.يذكر أن أبيي منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، أنشأ فيها مجلس الأمن قوة أمنية مؤقتة لمراقبة التوترات على طول الحدود بين الشمال والجنوب وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يوم الخميس الماضي، وكذلك قصف متبادل في ولاية غرب كردفان جنوب غربي البلاد، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.ونقل موقع "المشهد السوداني" عن شهود عيان قولهم إن الاشتباكات تركزت كذلك في عدد من الأحياء السكنية ما أحدث موجة نزوح واسعة خارج المنطقة، وأدى إلى إغلاق الأسواق وتعطل المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل منذ اندلاع الاشتباكات مطلع الأسبوع الحالي.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
https://sputnikarabic.ae/20240126/السودان-عشرات-القتلى-والجرحى-إثر-اشتباكات-عنيفة-في-ولاية-غرب-كردفان-1085439423.html
https://sputnikarabic.ae/20240119/لجنة-الطوارئ-في-آثار-السودان-لـسبوتنيك-نناشد-أطراف-الصراع-الحفاظ-على-التراث-العالمي-في-مروي-1085165176.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية

52 قتيلا إثر هجوم على منطقة متنازع عليها قرب الحدود الجنوبية للسودان

08:24 GMT 29.01.2024
© AFP 2023 / PETER MARTELLأفراد من بعثة الأمم المتحدة في السودان، ضمن دورية في مدينة أبيي السودانية - يوم 22 يوليو 2009
أفراد من بعثة الأمم المتحدة في السودان، ضمن دورية في مدينة أبيي السودانية - يوم 22 يوليو 2009 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© AFP 2023 / PETER MARTELL
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لقي 52 شخصا مصرعهم بينهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إثر هجوم وقع اليوم الاثنين، على منطقة أبيي المتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان.
ونقل موقع "المشهد" السوداني عن مسؤول سوداني، قوله بأن "المسلحين هاجموا منطقة أبيي مما أسفر عن مقتل 52 شخصا بينهم جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإصابة 64 آخرين".
وأشار المسؤول إلى أن منفذي الهجوم كانوا شبانا ينتمون لإحدى القبائل المحلية من منطقة واراب المجاورة، حيث كان أفراد هذه القبيلة يتنازعون منذ فترة طويلة على الأراضي في أبيي مع قبيلة أخرى.
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من جانبها، أكدت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي "يونيسفا" أنباء مقتل جندي غاني من قوات حفظ السلام، مشيرة إلى أنها صدت الهجوم.
يذكر أن أبيي منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، أنشأ فيها مجلس الأمن قوة أمنية مؤقتة لمراقبة التوترات على طول الحدود بين الشمال والجنوب وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.
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وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يوم الخميس الماضي، وكذلك قصف متبادل في ولاية غرب كردفان جنوب غربي البلاد، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن شهود عيان قولهم إن الاشتباكات تركزت كذلك في عدد من الأحياء السكنية ما أحدث موجة نزوح واسعة خارج المنطقة، وأدى إلى إغلاق الأسواق وتعطل المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل منذ اندلاع الاشتباكات مطلع الأسبوع الحالي.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
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