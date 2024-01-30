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ألمانيا تصف أمريكا بأنها "مورد غاز غير موثوق به"
ألمانيا تصف أمريكا بأنها "مورد غاز غير موثوق به"
صرّح عضو مجلس النواب الألماني، ستيفن كوتري، بأن القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتعليق الموافقة على العقود الجديدة لتوريد الغاز الطبيعي... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T16:00+0000
2024-01-30T16:00+0000
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وقال كوتري لوكالة "سبوتنيك": "يُظهر قرار بايدن بوضوح أن أمريكا في عهد بايدن ليست موردًا موثوقًا لموارد الطاقة إلى ألمانيا. الرئيس الحالي يضع الأيديولوجية الاشتراكية البيئية لهستيريا المناخ فوق العلاقات التجارية الدولية الموثوقة".وأوضح كوتري بأن صراع بايدن مع الحزب الجمهوري يلعب دورًا أيضًا.وقال كوتري: "هذا اختلاف كبير عن صفقات الغاز الطبيعي الألمانية الروسية التي أثبتت جدواها، والتي ظلت موثوقة حتى خلال الحرب الباردة".واعتبر كوتري أن غاز خط الأنابيب الروسي هو البديل الأكثر موثوقية لإمدادات الغاز الطبيعي المسال.أصبحت إمدادات الغاز إلى ألمانيا أكثر صعوبة بشكل ملحوظ بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت العام الماضي على خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1و2"، واعترف نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، أخيرا بأن الاقتصاد الألماني أصبح أقل قدرة على المنافسة بسبب توقف مشتريات الغاز الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240125/ألمانيا-تضع-خطة-دفاعية-للمرة-الأولى-منذ-نهاية-الحرب-الباردة-1085403818.html
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العالم, روسيا, أخبار ألمانيا
العالم, روسيا, أخبار ألمانيا

ألمانيا تصف أمريكا بأنها "مورد غاز غير موثوق به"

16:00 GMT 30.01.2024
© AFP 2023 / MICHAEL SOHNإرساء سفينة وحدة التخزين في فيلهلمسهافن، شمال ألمانيا
إرساء سفينة وحدة التخزين في فيلهلمسهافن، شمال ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023 / MICHAEL SOHN
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صرّح عضو مجلس النواب الألماني، ستيفن كوتري، بأن القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتعليق الموافقة على العقود الجديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج يُظهر عدم موثوقية أمريكا كمورد للطاقة إلى ألمانيا.
وقال كوتري لوكالة "سبوتنيك": "يُظهر قرار بايدن بوضوح أن أمريكا في عهد بايدن ليست موردًا موثوقًا لموارد الطاقة إلى ألمانيا. الرئيس الحالي يضع الأيديولوجية الاشتراكية البيئية لهستيريا المناخ فوق العلاقات التجارية الدولية الموثوقة".
وأوضح كوتري بأن صراع بايدن مع الحزب الجمهوري يلعب دورًا أيضًا.
وقال كوتري: "هذا اختلاف كبير عن صفقات الغاز الطبيعي الألمانية الروسية التي أثبتت جدواها، والتي ظلت موثوقة حتى خلال الحرب الباردة".
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واعتبر كوتري أن غاز خط الأنابيب الروسي هو البديل الأكثر موثوقية لإمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وقال كوتري: "البديل الواضح هو الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا. إنه رخيص وموثوق".

أصبحت إمدادات الغاز إلى ألمانيا أكثر صعوبة بشكل ملحوظ بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت العام الماضي على خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1و2"، واعترف نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، أخيرا بأن الاقتصاد الألماني أصبح أقل قدرة على المنافسة بسبب توقف مشتريات الغاز الروسي.
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