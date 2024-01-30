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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240130/أوكرانيا-تعترف-بأن-روسيا-تستهدف-منشآتها-التي-يتم-فيها-إنتاج-الأسلحة--1085585146.html
أوكرانيا تعترف بأن روسيا تستهدف منشآتها التي يتم فيها إنتاج الأسلحة
أوكرانيا تعترف بأن روسيا تستهدف منشآتها التي يتم فيها إنتاج الأسلحة
ذكرت وسائل إعلام نقلا عن المدير العام لإنتاج وبيع المعدات والمدرعات الأوكرانية، فلاديسلاف بيلباس، بأن روسيا قامت، في الآونة الأخيرة، باستهداف المنشآت التي يتم... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T17:26+0000
2024-01-30T17:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت تلك الوسائل: "روسيا قامت، في الآونة الأخيرة، باستهداف المنشآت الأوكرانية التي يتم فيها إنتاج الأسلحة بشكل متزايد".وبحسب قناة "أيه بي سي" التلفزيونية، فإن "التهديد الذي تمثله القوات الروسية خطير للغاية لدرجة أن كييف تضطر إلى توزيع قاعدة إنتاجها عبر عدة منشآت لتقليل تأثير الهجمات المحتملة".وبدأت القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أكدت السلطات الروسية، أن المخابرات الأوكرانية تقف وراء تنفيذه.وتستهدف الضربات الروسية، مرافق الطاقة ومنشآت الصناعة الدفاعية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية، لا يقصف المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.
https://sputnikarabic.ae/20240129/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-ميدانيا-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1085520337.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تعترف بأن روسيا تستهدف منشآتها التي يتم فيها إنتاج الأسلحة

17:26 GMT 30.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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ذكرت وسائل إعلام نقلا عن المدير العام لإنتاج وبيع المعدات والمدرعات الأوكرانية، فلاديسلاف بيلباس، بأن روسيا قامت، في الآونة الأخيرة، باستهداف المنشآت التي يتم فيها إنتاج الأسلحة، بشكل متزايد.
وذكرت تلك الوسائل: "روسيا قامت، في الآونة الأخيرة، باستهداف المنشآت الأوكرانية التي يتم فيها إنتاج الأسلحة بشكل متزايد".
وبحسب قناة "أيه بي سي" التلفزيونية، فإن "التهديد الذي تمثله القوات الروسية خطير للغاية لدرجة أن كييف تضطر إلى توزيع قاعدة إنتاجها عبر عدة منشآت لتقليل تأثير الهجمات المحتملة".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعا ميدانيا أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
أمس, 07:20 GMT
وبدأت القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أكدت السلطات الروسية، أن المخابرات الأوكرانية تقف وراء تنفيذه.
وتستهدف الضربات الروسية، مرافق الطاقة ومنشآت الصناعة الدفاعية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية، لا يقصف المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.
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