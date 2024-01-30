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https://sputnikarabic.ae/20240130/إسرائيل-تؤكد-استعدادها-لأي-صفقة-أسرى-وتصف-شروط-حماس-بـالتعجيزية-1085560551.html
إسرائيل تؤكد استعدادها لأي صفقة أسرى وتصف شروط حماس بـ"التعجيزية"
إسرائيل تؤكد استعدادها لأي صفقة أسرى وتصف شروط حماس بـ"التعجيزية"
أكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، وليد أبو حية، "استعداد إسرائيل للقبول بأي صفقة تضمن الإفراج عن المحتجزين لدى حماس في غزة". 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T08:00+0000
2024-01-30T08:00+0000
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وقال أبو حية، في تصريحات لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "حماس تطلب انسحابا كاملا وكليا للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقفا تاما لإطلاق النار أي إنهاء الحرب وهذا لن يحدث، وإسرائيل غير مستعدة بأي شكل من الأشكال، أن تسمح لحماس بالحكم والبقاء في غزة".وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة ولن ينهي الحرب فيها قبل تحقيق هدفين هما إنهاء قدرات حماس العسكرية والقضاء على سلطتها، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة"، واصفا شروط حماس بـ"التعجيزية".وعن إدخال المساعدات للقطاع قال أبو حية، إن "المساعدات تدخل إلى قطاع غزة ليس فقط عبر معبر رفح لكن أيضا من معبر كرم أبو سالم بما فيه الكفاية"، مؤكدا استعداد بلداه لزيادة هذه المساعدات.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
https://sputnikarabic.ae/20240115/مساعد-محافظ-جنين-إسرائيل-تتعمد-تدمير-البنية-التحتية-في-الضفة-خلال-اقتحاماتها-المتكررة-1085022031.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

إسرائيل تؤكد استعدادها لأي صفقة أسرى وتصف شروط حماس بـ"التعجيزية"

08:00 GMT 30.01.2024
© AFP 2023 / Said Khatibتجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بالمباني السكنية في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر كانون الأول 2023,
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بالمباني السكنية في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر كانون الأول 2023, - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023 / Said Khatib
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أكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، وليد أبو حية، "استعداد إسرائيل للقبول بأي صفقة تضمن الإفراج عن المحتجزين لدى حماس في غزة".
وقال أبو حية، في تصريحات لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "حماس تطلب انسحابا كاملا وكليا للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقفا تاما لإطلاق النار أي إنهاء الحرب وهذا لن يحدث، وإسرائيل غير مستعدة بأي شكل من الأشكال، أن تسمح لحماس بالحكم والبقاء في غزة".
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة ولن ينهي الحرب فيها قبل تحقيق هدفين هما إنهاء قدرات حماس العسكرية والقضاء على سلطتها، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة"، واصفا شروط حماس بـ"التعجيزية".
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وعن إدخال المساعدات للقطاع قال أبو حية، إن "المساعدات تدخل إلى قطاع غزة ليس فقط عبر معبر رفح لكن أيضا من معبر كرم أبو سالم بما فيه الكفاية"، مؤكدا استعداد بلداه لزيادة هذه المساعدات.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
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