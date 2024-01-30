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الدفاعات الروسية تعلن تدمير واعتراض 21 طائرة مسيرة أوكرانية
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240130/الدفاعات-الروسية-تدمر-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بريانسك-ولا-إصابات---عاجل-1085558211.html
الدفاعات الروسية تعلن تدمير واعتراض 21 طائرة مسيرة أوكرانية
الدفاعات الروسية تعلن تدمير واعتراض 21 طائرة مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T04:44+0000
2024-01-30T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت21 طائرة أوكرانية مسيرة، من بينها 11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم و خمسة أخرى فوق مقاطعة بيلغورود وثلاثة مسيرات فوق مقاطعة بريانسك ومسيرة واحدة في كل من مقاطعتي كالوغا وتولا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240129/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-34-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-يوم-واحد-1085540930.html
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روسيا

الدفاعات الروسية تعلن تدمير واعتراض 21 طائرة مسيرة أوكرانية

04:44 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 05:12 GMT 30.01.2024)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".
وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت21 طائرة أوكرانية مسيرة، من بينها 11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم و خمسة أخرى فوق مقاطعة بيلغورود وثلاثة مسيرات فوق مقاطعة بريانسك ومسيرة واحدة في كل من مقاطعتي كالوغا وتولا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 34 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد
أمس, 12:49 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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