https://sputnikarabic.ae/20240130/الدفاعات-الروسية-تدمر-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بريانسك-ولا-إصابات---عاجل-1085558211.html

الدفاعات الروسية تعلن تدمير واعتراض 21 طائرة مسيرة أوكرانية

الدفاعات الروسية تعلن تدمير واعتراض 21 طائرة مسيرة أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق... 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T04:44+0000

2024-01-30T04:44+0000

2024-01-30T05:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت21 طائرة أوكرانية مسيرة، من بينها 11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم و خمسة أخرى فوق مقاطعة بيلغورود وثلاثة مسيرات فوق مقاطعة بريانسك ومسيرة واحدة في كل من مقاطعتي كالوغا وتولا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240129/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-34-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-يوم-واحد-1085540930.html

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