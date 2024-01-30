https://sputnikarabic.ae/20240130/الذخائر-اليابانية-تحط-رحالها-في-بريطانيا-بعد-خطط-إرسالها-إلى-أوكرانيا-1085559833.html
الذخائر اليابانية تحط رحالها في بريطانيا بعد خطط إرسالها إلى أوكرانيا
الذخائر اليابانية تحط رحالها في بريطانيا بعد خطط إرسالها إلى أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن خطة نقل القذائف المدفعية اليابانية عيار 155 ملم إلى كييف قد توقفت بعد تصديرها إلى بريطانيا. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T07:21+0000
2024-01-30T07:21+0000
2024-01-30T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه "كجزء من المبادرة المقترحة كان من المفترض أن تنتج الشركة اليابانية قذائف عيار 155 ملم بموجب ترخيص من شركة BAE Systems البريطانية".وأضافت الصحيفة أنه بعد الإنتاج كان سيتم إرسال الذخائر المدفعية إلى بريطانيا، ما يمنح لندن الفرصة لإرسال المزيد من الذخيرة إلى أوكرانيا، لكن الخطة توقفت".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، قال وزير الدفاع الياباني السابق إيتسونوري أونوديرا إنه بناءً على تخفيف قواعد التصدير الدفاعية، يمكن لطوكيو بيع قذائف مدفعية عيار 155 ملم إلى لندن.وقبل ذلك، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن اليابان تدرس إمكانية تصدير مثل هذه الصادرات إلى بريطانيا، وبالتالي يمكنها المساعدة بشكل غير مباشر في توريد الأسلحة إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230728/اليابان-روسيا-تشكل-تهديدا-مباشرا-لأوروبا-1079490779.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الذخائر اليابانية تحط رحالها في بريطانيا بعد خطط إرسالها إلى أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن خطة نقل القذائف المدفعية اليابانية عيار 155 ملم إلى كييف قد توقفت بعد تصديرها إلى بريطانيا.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه "كجزء من المبادرة المقترحة كان من المفترض أن تنتج الشركة اليابانية قذائف عيار 155 ملم بموجب ترخيص من شركة BAE Systems البريطانية".
وأضافت الصحيفة أنه بعد الإنتاج كان سيتم إرسال الذخائر المدفعية إلى بريطانيا، ما يمنح لندن الفرصة لإرسال المزيد من الذخيرة إلى أوكرانيا، لكن الخطة توقفت".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، قال وزير الدفاع الياباني السابق إيتسونوري أونوديرا إنه بناءً على تخفيف قواعد التصدير الدفاعية، يمكن لطوكيو بيع قذائف مدفعية عيار 155 ملم إلى لندن.
وقبل ذلك، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن اليابان تدرس إمكانية تصدير مثل هذه الصادرات إلى بريطانيا، وبالتالي يمكنها المساعدة بشكل غير مباشر في توريد الأسلحة إلى كييف.