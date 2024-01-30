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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240130/الذخائر-اليابانية-تحط-رحالها-في-بريطانيا-بعد-خطط-إرسالها-إلى-أوكرانيا-1085559833.html
الذخائر اليابانية تحط رحالها في بريطانيا بعد خطط إرسالها إلى أوكرانيا
الذخائر اليابانية تحط رحالها في بريطانيا بعد خطط إرسالها إلى أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن خطة نقل القذائف المدفعية اليابانية عيار 155 ملم إلى كييف قد توقفت بعد تصديرها إلى بريطانيا. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T07:21+0000
2024-01-30T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه "كجزء من المبادرة المقترحة كان من المفترض أن تنتج الشركة اليابانية قذائف عيار 155 ملم بموجب ترخيص من شركة BAE Systems البريطانية".وأضافت الصحيفة أنه بعد الإنتاج كان سيتم إرسال الذخائر المدفعية إلى بريطانيا، ما يمنح لندن الفرصة لإرسال المزيد من الذخيرة إلى أوكرانيا، لكن الخطة توقفت".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، قال وزير الدفاع الياباني السابق إيتسونوري أونوديرا إنه بناءً على تخفيف قواعد التصدير الدفاعية، يمكن لطوكيو بيع قذائف مدفعية عيار 155 ملم إلى لندن.وقبل ذلك، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن اليابان تدرس إمكانية تصدير مثل هذه الصادرات إلى بريطانيا، وبالتالي يمكنها المساعدة بشكل غير مباشر في توريد الأسلحة إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230728/اليابان-روسيا-تشكل-تهديدا-مباشرا-لأوروبا-1079490779.html
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الذخائر اليابانية تحط رحالها في بريطانيا بعد خطط إرسالها إلى أوكرانيا

07:21 GMT 30.01.2024
© Sputnik . SERJE AVEREN / الانتقال إلى بنك الصورقذائف مدفعية
قذائف مدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© Sputnik . SERJE AVEREN
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن خطة نقل القذائف المدفعية اليابانية عيار 155 ملم إلى كييف قد توقفت بعد تصديرها إلى بريطانيا.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه "كجزء من المبادرة المقترحة كان من المفترض أن تنتج الشركة اليابانية قذائف عيار 155 ملم بموجب ترخيص من شركة BAE Systems البريطانية".
وأضافت الصحيفة أنه بعد الإنتاج كان سيتم إرسال الذخائر المدفعية إلى بريطانيا، ما يمنح لندن الفرصة لإرسال المزيد من الذخيرة إلى أوكرانيا، لكن الخطة توقفت".
علما روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
اليابان: روسيا تشكل "تهديدا مباشرا لأوروبا"
28 يوليو 2023, 03:20 GMT
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، قال وزير الدفاع الياباني السابق إيتسونوري أونوديرا إنه بناءً على تخفيف قواعد التصدير الدفاعية، يمكن لطوكيو بيع قذائف مدفعية عيار 155 ملم إلى لندن.
وقبل ذلك، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن اليابان تدرس إمكانية تصدير مثل هذه الصادرات إلى بريطانيا، وبالتالي يمكنها المساعدة بشكل غير مباشر في توريد الأسلحة إلى كييف.
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