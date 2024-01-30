https://sputnikarabic.ae/20240130/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طول-خط-الجبهة-على-محور-كراسني-ليمان-1085568544.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط الجبهة على محور كراسني ليمان
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط الجبهة على محور كراسني ليمان
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها على طول خط الجبهة على محور كراسني ليمان، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية فقدت... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T10:25+0000
2024-01-30T10:25+0000
2024-01-30T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بعمليات نشطة وبنيران المدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 30 و32 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وخسر العدو أكثر من 140 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين".وبحسب البيان، فإن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 290 عسكريا أوكرانيا، وثلاث دبابات وأربع عربات قتالية مدرعة وخمس مركبات".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات."غياتسينت-إس" الروسية تضرب المدافع الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240129/السيطرة-على-تابايفكا-خطوة-نحو-تحرير-مقاطعة-خاركوف-بالكامل--1085539953.html
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رصد عسكري
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط الجبهة على محور كراسني ليمان
10:25 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 10:53 GMT 30.01.2024)
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها على طول خط الجبهة على محور كراسني ليمان، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 430 جنديا على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بعمليات نشطة وبنيران المدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 30 و32 و44 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وخسر العدو أكثر من 140 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين".
وأضاف البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، أدت الإجراءات النشطة لمجموعة القوات المركزية، إلى تحسين الوضع على طول خط المواجهة، وتم صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 60 و63 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية وشيرفونايا ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبحسب البيان، فإن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 290 عسكريا أوكرانيا، وثلاث دبابات وأربع عربات قتالية مدرعة وخمس مركبات".
وأردفت الدفاع الروسية، بالقول: "خلال الساعات الـ24 الماضية، دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات من القوات المسلحة الروسية، مستودع وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، ومحطة رادار"إيريس تي" الألمانية الصنع، فضلا عن القوى العاملة والمعدات العسكرية في 112 مقاطعة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.