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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240130/القوات-الروسية-تسيطر-على-خطوط-ومواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محور-دونيتسك--1085568633.html
القوات الروسية تسيطر على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك
القوات الروسية تسيطر على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وذلك على محور دونيتسك. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T10:30+0000
2024-01-30T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة".وأشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوي وأندريفكا ونوفوميخيلوفكا وكورديوموفكا وجورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "لقد فقد العدو ما يصل إلى 310 من العسكريين بين قتيل وجريح، ودبابتين، وثلاث مركبات قتال مشاة، و11 مركبة، وتم تدمير مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب" ومدفعي هاوتزر من طراز"ميستا- بي".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صوروأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240130/غياتسينت-إس-الروسية-تضرب-المدافع-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-فيديو--1085563858.html
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روسيا

القوات الروسية تسيطر على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك

10:30 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 10:31 GMT 30.01.2024)
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصورتدريب الغواصين من القوات الهندسية في مقاطعة فولغوغراد، خلال التدريب القتالي والخاص لأطقم الغوص في مركز التدريب الإقليمي رقم 187 متعدد الأنواع في مدينة فولجسكي بمقاطعة فولغوغراد.
تدريب الغواصين من القوات الهندسية في مقاطعة فولغوغراد، خلال التدريب القتالي والخاص لأطقم الغوص في مركز التدريب الإقليمي رقم 187 متعدد الأنواع في مدينة فولجسكي بمقاطعة فولغوغراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© Sputnik . Kirill Braga
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وذلك على محور دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة".
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوي وأندريفكا ونوفوميخيلوفكا وكورديوموفكا وجورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابع البيان: "لقد فقد العدو ما يصل إلى 310 من العسكريين بين قتيل وجريح، ودبابتين، وثلاث مركبات قتال مشاة، و11 مركبة، وتم تدمير مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب" ومدفعي هاوتزر من طراز"ميستا- بي".
دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"غياتسينت-إس" الروسية تضرب المدافع الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك... فيديو
09:28 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صور
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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