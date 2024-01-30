https://sputnikarabic.ae/20240130/القوات-الروسية-تسيطر-على-خطوط-ومواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محور-دونيتسك--1085568633.html

القوات الروسية تسيطر على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك

القوات الروسية تسيطر على خطوط ومواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وذلك على محور دونيتسك. 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T10:30+0000

2024-01-30T10:30+0000

2024-01-30T10:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة".وأشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوي وأندريفكا ونوفوميخيلوفكا وكورديوموفكا وجورجيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "لقد فقد العدو ما يصل إلى 310 من العسكريين بين قتيل وجريح، ودبابتين، وثلاث مركبات قتال مشاة، و11 مركبة، وتم تدمير مدفع بولندي ذاتي الدفع من طراز "كراب" ومدفعي هاوتزر من طراز"ميستا- بي".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صوروأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الصنع، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240130/غياتسينت-إس-الروسية-تضرب-المدافع-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-فيديو--1085563858.html

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