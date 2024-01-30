https://sputnikarabic.ae/20240130/المجر-تكشف-عن-شخصية-أمريكية-قادرة-على-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1085574834.html
المجر تكشف عن شخصية أمريكية قادرة على إنهاء الصراع في أوكرانيا
المجر تكشف عن شخصية أمريكية قادرة على إنهاء الصراع في أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هو السياسي الوحيد القادر على إنهاء الصراع في أوكرانيا. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T13:10+0000
2024-01-30T13:10+0000
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وقال أوربان خلال مقابلة له مع مجلة فرنسية: "لو كان دونالد ترامب رئيسًا لأمريكا في فبراير(شباط) 2022، لما كانت هناك حرب في أوروبا".وفي وقت سابق، انتقد زيلينسكي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي وعد فيها مرارًا بإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون يوم واحد فقط إذا تمكن من إعادة انتخابه لمنصب الرئيس.ورد زيلينسكي على ترامب، قائلا إن الرغبة في إنهاء الأعمال العدائية "رائعة"، لكن يجب أن تستند إلى "تجربة حقيقية".وأكد ترامب، الذي فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا بفارق كبير، في 16 يناير/كانون الثاني، أنه يتفق بشكل جيد مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأنه سيحل الصراع في أوكرانيا بسرعة إذا تم انتخابه رئيسا.وفي السياق نفسه، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على تصريحات ترامب، إلى أن هذه مشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بهذه البساطة.
https://sputnikarabic.ae/20240128/ترامب-يقول-إنه-لا-يؤمن-برغبة-الناتو-في-الدفاع-عن-الولايات-المتحدة-1085491727.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
المجر تكشف عن شخصية أمريكية قادرة على إنهاء الصراع في أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هو السياسي الوحيد القادر على إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال أوربان خلال مقابلة له مع مجلة فرنسية: "لو كان دونالد ترامب رئيسًا لأمريكا في فبراير(شباط) 2022، لما كانت هناك حرب في أوروبا".
وأوضح أوربان بأنه لا يوجد زعيم آخر في أمريكا يمكنه الضغط على أوكرانيا وإنهاء الصراع والعمل العسكري.
وفي وقت سابق، انتقد زيلينسكي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي وعد فيها مرارًا بإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون يوم واحد فقط إذا تمكن من إعادة انتخابه لمنصب الرئيس.
ورد زيلينسكي على ترامب، قائلا إن الرغبة في إنهاء الأعمال العدائية "رائعة"
، لكن يجب أن تستند إلى "تجربة حقيقية".
ولفت زيلينسكي: "كان لدى الرئيس ترامب تلك الساعات الأربع والعشرين في وقته، ومع ذلك على ما يبدو، كانت لديه بعض الأولويات الأخرى".
وأكد ترامب، الذي فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا بفارق كبير، في 16 يناير/كانون الثاني، أنه يتفق بشكل جيد مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأنه سيحل الصراع في أوكرانيا بسرعة إذا تم انتخابه رئيسا.
وفي السياق نفسه، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على تصريحات ترامب، إلى أن هذه مشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بهذه البساطة.