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https://sputnikarabic.ae/20240130/الهجمات-على-القواعد-الأمريكية-في-سوريا-والعراق-1085576688.html
الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق
الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق
الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق
2024-01-30T13:34+0000
2024-01-30T13:34+0000
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علّقت وزارة الخارجية العراقية على التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي.وقالت الوزارة إن"العراق يرفض التصعيد الأمني الذي حدث في شمال شرقي الأردن، على الحدود السورية"، مشيرة إلى أنه "يجب إفساح المجال للمفاوضات التي تجري مع الأمريكيين للوصول إلى تفاهمات إيجابية".وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن، إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا، لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.في هذا السياق، جمعت "سبوتنيك" بيانات حول الهجمات الأخيرة على هذه القواعد.وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.اقرأ أيضا - البنتاغون: الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية
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الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق
الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق

الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق

13:34 GMT 30.01.2024
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تتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، لهجمات متكررة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. في هذا السياق، جمعت "سبوتنيك" بيانات حول الهجمات الأخيرة على هذه القواعد.
علّقت وزارة الخارجية العراقية على التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي.
وقالت الوزارة إن"العراق يرفض التصعيد الأمني الذي حدث في شمال شرقي الأردن، على الحدود السورية"، مشيرة إلى أنه "يجب إفساح المجال للمفاوضات التي تجري مع الأمريكيين للوصول إلى تفاهمات إيجابية".
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن، إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.
وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا، لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
في هذا السياق، جمعت "سبوتنيك" بيانات حول الهجمات الأخيرة على هذه القواعد.
وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.
اقرأ أيضا - البنتاغون: الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن يحمل بصمات كتائب "حزب الله" العراقية
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