https://sputnikarabic.ae/20240130/بائعة-الكبريت-الفلسطينية-قصة-حقيقية-لكن-بلا-أعواد-ثقاب-فيديو--1085561199.html
"بائعة الكبريت" الفلسطينية قصة حقيقية لكن بلا أعواد ثقاب... فيديو
"بائعة الكبريت" الفلسطينية قصة حقيقية لكن بلا أعواد ثقاب... فيديو
قد يظن البعض أن قصة الفتاة بائعة الكبريت هي مجرد قصة قصيرة من وحي خيال الكاتب الدنماركي هانس كريستيان أندرسن، لكن الحقيقة القاسية هي أن هذه القصة تحدث الآن... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T08:23+0000
2024-01-30T08:23+0000
2024-01-30T08:29+0000
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القصة الحقيقية التي قد لا يصدق الكاتب أندرسن أنها قد تحدث في عصرنا اليوم، رصدتها عسات الكاميرات للطفلة "بائعة الخبز" في أحد شوارغ غزة، حين حاولت الفتاة مساعدة أهلها للحصول على قوت يومهم، بحسب المنشورات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي العربية.الفارق بين الطفلة "بائعة الكبريت" التي نسجها الكاتب عام 1845 من محض خياله وبين "بائعة الخبز" الحقيقية، أن الأخيرة لم يكن لديها أعواد ثقاب تساعدها على تدفئة يديها الباردتين.وعلى الرغم من هول هذا الرقم في عالم تسوده منظمات "اليونيسيف" و"حقوق الإنسان" و"حرية التعبير" وغيرها، إلا أن جميعها فشل في إيقاف الحرب الطاحنة التي أودت بالآلاف. مقتل 3 فلسطينيين في مستشفى ابن سينا بجنين.. والجيش الإسرائيلي: خلية تابعة لحماسوكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26637 قتيلا.وأشارت صحة غزة إلى أن من بين القتلى ما يزيد على 7100 امرأة أكثر من 10400 طفل، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية في غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي 2023.خطة بريطانية لوقف حرب غزة و"خروج السنوار".. ما إمكانية قبولها من فلسطين وإسرائيل؟
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نادي الفيديو
"بائعة الكبريت" الفلسطينية قصة حقيقية لكن بلا أعواد ثقاب... فيديو
08:23 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 08:29 GMT 30.01.2024)
قد يظن البعض أن قصة الفتاة بائعة الكبريت هي مجرد قصة قصيرة من وحي خيال الكاتب الدنماركي هانس كريستيان أندرسن، لكن الحقيقة القاسية هي أن هذه القصة تحدث الآن أمام أعين الجميع للكثير من أطفال غزة خلال الحرب التي تزامنت مع فصل الشتاء.
القصة الحقيقية التي قد لا يصدق الكاتب أندرسن أنها قد تحدث في عصرنا اليوم، رصدتها عسات الكاميرات للطفلة "بائعة الخبز" في أحد شوارغ غزة، حين حاولت الفتاة مساعدة أهلها للحصول على قوت يومهم، بحسب المنشورات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي العربية.
الفارق بين الطفلة "بائعة الكبريت" التي نسجها الكاتب عام 1845 من محض خياله وبين "بائعة الخبز" الحقيقية، أن الأخيرة لم يكن لديها أعواد ثقاب تساعدها على تدفئة يديها الباردتين.
نهاية بطلة قصة "بائعة الكبريت" كانت الرحيل بهدوء بمعدة خاوية وجسد بارد "إلى السماء مع جدتها"، وهي نهاية يعيشها الكثير من أطفال غزة هذه الأيام، إما مع عائلاتهم الذين فقدوا حياتهم تحت الركام، أو في برادات المستشفيات، أو في الشوارع الباردة بلا مأوى من مياه الأمطار، حيث بلغ عدد الأطفال القتلى في غزة أكثر من 10400 طفل منذ بداية الصراع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وعلى الرغم من هول هذا الرقم في عالم تسوده منظمات "اليونيسيف" و"حقوق الإنسان" و"حرية التعبير" وغيرها، إلا أن جميعها فشل في إيقاف الحرب الطاحنة التي أودت بالآلاف.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26637 قتيلا.
وأشارت صحة غزة إلى أن من بين القتلى ما يزيد على 7100 امرأة أكثر من 10400 طفل، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية في غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي 2023.