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الدفاعات الروسية تعلن تدمير واعتراض 21 طائرة مسيرة أوكرانية
Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240130/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1085558830.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T06:14+0000
2024-01-30T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:14 GMT 30.01.2024
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:14 GMT 30.01.2024
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية تعلن تدمير واعتراض 21 طائرة مسيرة أوكرانية
04:44 GMT
06:14 GMT 30.01.2024
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم مقاطعة بريانسك الروسية: الدفاعات الجوية تسقط مسيرة أوكرانية
01:34 GMT
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