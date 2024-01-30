https://sputnikarabic.ae/20240130/جدل-كبير-بين-العلماء-بعد-رصد-أول-مشاهد-في-العالم-لقرش-أبيض-صغير-فيديو----1085572097.html
جدل كبير بين العلماء بعد رصد أولى المشاهد في العالم لقرش أبيض صغير... فيديو
جدل كبير بين العلماء بعد رصد أولى المشاهد في العالم لقرش أبيض صغير... فيديو
سجل مخرج أفلام عن الحياة البرية وطالب علم أحياء، أول ظهور لسمكة قرش بيضاء صغيرة حديثة الولادة، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين العلماء. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T12:19+0000
2024-01-30T12:19+0000
2024-01-30T12:20+0000
مجتمع
علوم
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وشوهدت سمكة القرش الصغيرة على بعد مئات الأمتار قبالة ساحل سانتا باربرا في كاليفورنيا، في يوليو/ تموز من العام الماضي، من خلال بعض اللقطات التي التقطها المخرج، كارلوس غاونا، بواسطة طائرة دون طيار.وبحسب مجلة علمية، لم يتم بعد تأكيد رؤية سمكة قرش بيضاء حديثة الولادة، على الرغم من أن المؤلف المشارك فيليب ستيرنز، وعالم أسماك القرش في جامعة كاليفورنيا، ريفر سايد، قد نشروا النتائج التي توصلوا إليها في مجلة خاضعة للتحكيم، واصفين كيف كان عمر سمكة القرش أيامًا أو حتى ساعات نظرًا لمظهرها.ومع ذلك، هناك تفسيرات محتملة أخرى يجب أن نأخذها في الاعتبار، بحيث يمكن أن يكون لدى القرش اضطراب جلدي غير معروف يؤدي إلى تساقط جلد الحيوانات، أو تغطيته ببعض النمو الميكروبي الأبيض، وقد تكون أيضًا حالة نادرة من المهق.وإذا أمكن رؤية ذات السمكة مرة أخرى، فيمكن إجراء مقارنات لمعرفة كيف تغير جلدها بمرور الوقت ومدى نموه، من خلال اللقطات، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وقال العلماء: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكد من أن هذه المياه هي بالفعل أرض خصبة لتكاثر البيض، وإذا كان ذلك، فإننا نريد من المشرعين التدخل وحماية هذه المياه لمساعدة أسماك القرش البيضاء على الاستمرار في التكاثر".
https://sputnikarabic.ae/20240130/دراسة-تطور-الجنين-مرتبط-بفيروس-تسلل-إليه-قبل-500-مليون-عام-1085570226.html
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علوم
جدل كبير بين العلماء بعد رصد أولى المشاهد في العالم لقرش أبيض صغير... فيديو
12:19 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 12:20 GMT 30.01.2024)
سجل مخرج أفلام عن الحياة البرية وطالب علم أحياء، أول ظهور لسمكة قرش بيضاء صغيرة حديثة الولادة، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين العلماء.
وشوهدت سمكة القرش الصغيرة على بعد مئات الأمتار قبالة ساحل سانتا باربرا في كاليفورنيا، في يوليو/ تموز من العام الماضي، من خلال بعض اللقطات التي التقطها المخرج، كارلوس غاونا، بواسطة طائرة دون طيار.
وأكد العلماء، وبحسب اللقطات، أن عيني القرش السوداوتين البارزتين فوق سطح الماء وجسمه الأبيض الحليبي تحت السطح، يمكن الخلط بينه وبين أبقار البحر أو خروف البحر، ولكن خطمه البارز وجسمه الأملس وزعنفته الذيلية الزاوية لا يمكن الخلط بينها وبين أي شيء آخر غير سمكة قرش بيضاء.
وبحسب مجلة علمية، لم يتم بعد تأكيد رؤية سمكة قرش بيضاء حديثة الولادة، على الرغم من أن المؤلف المشارك فيليب ستيرنز، وعالم أسماك القرش في جامعة كاليفورنيا، ريفر سايد، قد نشروا النتائج التي توصلوا إليها في مجلة خاضعة للتحكيم، واصفين كيف كان عمر سمكة القرش أيامًا أو حتى ساعات نظرًا لمظهرها.
ومع ذلك، هناك تفسيرات محتملة أخرى يجب أن نأخذها في الاعتبار، بحيث يمكن أن يكون لدى القرش اضطراب جلدي غير معروف يؤدي إلى تساقط جلد الحيوانات، أو تغطيته ببعض النمو الميكروبي الأبيض، وقد تكون أيضًا حالة نادرة من المهق.
وإذا أمكن رؤية ذات السمكة مرة أخرى، فيمكن إجراء مقارنات لمعرفة كيف تغير جلدها بمرور الوقت ومدى نموه، من خلال اللقطات، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وقال العلماء: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكد من أن هذه المياه هي بالفعل أرض خصبة لتكاثر البيض، وإذا كان ذلك، فإننا نريد من المشرعين التدخل وحماية هذه المياه لمساعدة أسماك القرش البيضاء على الاستمرار في التكاثر".