https://sputnikarabic.ae/20240130/جنرال-بولندي-السياسيون-الأوكرانيون-يسرقون-كل-شيء-لأنهم-يتوقعون-الهزيمة----1085574983.html
جنرال بولندي: السياسيون الأوكرانيون يسرقون كل شيء لأنهم يتوقعون الهزيمة
جنرال بولندي: السياسيون الأوكرانيون يسرقون كل شيء لأنهم يتوقعون الهزيمة
صرح الجنرال البولندي فالديمار سكرزيبتشاك أن السياسيين الأوكرانيين يسرقون المساعدات الغربية على نطاق واسع وهم في انتظار هزيمة كييف. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T13:08+0000
2024-01-30T13:08+0000
2024-01-30T13:08+0000
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وقال سكرزيبتشاك:"تبين أن الحلقة الأضعف في أوكرانيا هم السياسيون والعسكريون الذين يسرقون من جيشهم. هذه ليست الحالة الأولى من نوعها. أولئك الذين يسرقون يفعلون ذلك عمدا، متوقعين خسارة أوكرانيا. كيف يمكنك القتال من دون ذخيرة؟ الأوكرانيون اختلسوا مئات الملايين من الدولارات لأنفسهم".ووفقا له، بسبب هذا الفساد، لا يمكن الوثوق بالأوكرانيين ببساطة.وتابع: "لا يزال الفساد سائدا في الجيش الأوكراني وهذا يجعل مساعدتنا لا معنى لها. نحن نعطيهم ونثق بهم ونساعدهم بإيثار ولكنهم يخدعوننا".ويوم الأحد الماضي، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، بالإشارة إلى بيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني، أنه تم إجراء عمليات تفتيش في مكاتب مسؤولي وزارة الدفاع ومديري شركة Lviv Arsenal.برلمانية ألمانية: حتى جنرالات أوكرانيا لم يعودوا يؤمنون بتحقيق النصروفقًا للمحققين، فقد سرقوا ما يقرب من 1.5 مليار هريفنيا (39.6 مليون دولار) عند شراء الذخيرة. وبحسب المنشور، فإن المسؤولين السابقين والحاليين في وزارة الدفاع الأوكرانية ورؤساء الشركات التابعة يشاركون في الصفقة.
https://sputnikarabic.ae/20240123/دبلوماسي-تشيكي-كبير-حلفاء-كييف-يتحدثون-علنا-عن-تقسيم-أوكرانيا-1085326250.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
جنرال بولندي: السياسيون الأوكرانيون يسرقون كل شيء لأنهم يتوقعون الهزيمة
صرح الجنرال البولندي فالديمار سكرزيبتشاك أن السياسيين الأوكرانيين يسرقون المساعدات الغربية على نطاق واسع وهم في انتظار هزيمة كييف.
وقال سكرزيبتشاك:"تبين أن الحلقة الأضعف في أوكرانيا هم السياسيون والعسكريون الذين يسرقون من جيشهم. هذه ليست الحالة الأولى من نوعها. أولئك الذين يسرقون يفعلون ذلك عمدا، متوقعين خسارة أوكرانيا. كيف يمكنك القتال من دون ذخيرة؟ الأوكرانيون اختلسوا مئات الملايين من الدولارات لأنفسهم".
ووفقا له، بسبب هذا الفساد، لا يمكن الوثوق بالأوكرانيين ببساطة.
وأضاف في مقابلة مع مجلة "فاكت" البولندية: "نحن نتخلى عن آخر ما لدينا، ونفرغ المستودعات، وهم يسرقون كل ما في وسعهم. وعد زيلينسكي بأنه سيعيد الأمور إلى نصابها، لكنه لم يفعل أي شيء أبدا".
وتابع: "لا يزال الفساد سائدا في الجيش الأوكراني وهذا يجعل مساعدتنا لا معنى لها. نحن نعطيهم ونثق بهم ونساعدهم بإيثار ولكنهم يخدعوننا".
ويوم الأحد الماضي، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، بالإشارة إلى بيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني، أنه تم إجراء عمليات تفتيش في مكاتب مسؤولي وزارة الدفاع ومديري شركة Lviv Arsenal.
وفقًا للمحققين، فقد سرقوا ما يقرب من 1.5 مليار هريفنيا (39.6 مليون دولار) عند شراء الذخيرة. وبحسب المنشور، فإن المسؤولين السابقين والحاليين في وزارة الدفاع الأوكرانية ورؤساء الشركات التابعة يشاركون في الصفقة.