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"جوهرة الأرض"... مشروع ضخم لارتداء هرم "منقرع" حلة الـ"غرانيت" التاريخية
"جوهرة الأرض"... مشروع ضخم لارتداء هرم "منقرع" حلة الـ"غرانيت" التاريخية
أعلنت السلطات المصرية، يوم الجمعة الماضية، إطلاق مشروع جديد أطلق عليه "مشروع القرن"، يهدف إلى إعادة تغليف الهرم الثالث (هرم منقرع)، بحجر الغرانيت. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

"جوهرة الأرض"... مشروع ضخم لارتداء هرم "منقرع" حلة الـ"غرانيت" التاريخية

11:36 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 13:57 GMT 30.01.2024)
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أعلنت السلطات المصرية، يوم الجمعة الماضية، إطلاق مشروع جديد أطلق عليه "مشروع القرن"، يهدف إلى إعادة تغليف الهرم الثالث (هرم منقرع)، بحجر الغرانيت.
© AFP 2023 / Khaled Desouki

صورة لرافعة ترفع أحجار الغرانيت من أجل تثبيتها على الهرم، ويظهر أيضا قطيع من الجمال يأخذ قسطا من الراحة على الأرض أمام الهرم

صورة لرافعة ترفع أحجار الغرانيت من أجل تثبيتها على الهرم، ويظهر أيضا قطيع من الجمال يأخذ قسطا من الراحة على الأرض أمام الهرم - سبوتنيك عربي
1/6
© AFP 2023 / Khaled Desouki

صورة لرافعة ترفع أحجار الغرانيت من أجل تثبيتها على الهرم، ويظهر أيضا قطيع من الجمال يأخذ قسطا من الراحة على الأرض أمام الهرم

© AFP 2023 / Khaled Desouki

زوار يقفون لالتقاط صورة عند قاعدة هرم "منقرع"

زوار يقفون لالتقاط صورة عند قاعدة هرم &quot;منقرع&quot; - سبوتنيك عربي
2/6
© AFP 2023 / Khaled Desouki

زوار يقفون لالتقاط صورة عند قاعدة هرم "منقرع"

© AFP 2023 / Khaled Desouki

زائر يسير بين الحجارة عند قاعدة هرم "منقرع"

زائر يسير بين الحجارة عند قاعدة هرم &quot;منقرع&quot; - سبوتنيك عربي
3/6
© AFP 2023 / Khaled Desouki

زائر يسير بين الحجارة عند قاعدة هرم "منقرع"

© AFP 2023 / Khaled Desouki

صورة لقيام العمال برفع الأحجار بواسطة رافعة أثناء العمل في المشروع لترميم قاعدة هرم "منقرع"

صورة لقيام العمال برفع الأحجار بواسطة رافعة أثناء العمل في المشروع لترميم قاعدة هرم &quot;منقرع&quot; - سبوتنيك عربي
4/6
© AFP 2023 / Khaled Desouki

صورة لقيام العمال برفع الأحجار بواسطة رافعة أثناء العمل في المشروع لترميم قاعدة هرم "منقرع"

© AFP 2023 / Khaled Desouki

عمال يشاهدون رفع الحجارة بواسطة رافعة خلال المشروع عند قاعدة هرم "منقرع"

عمال يشاهدون رفع الحجارة بواسطة رافعة خلال المشروع عند قاعدة هرم &quot;منقرع&quot; - سبوتنيك عربي
5/6
© AFP 2023 / Khaled Desouki

عمال يشاهدون رفع الحجارة بواسطة رافعة خلال المشروع عند قاعدة هرم "منقرع"

© AFP 2023 / Khaled Desouki

زوار يسيرون بجوار هرم "منقرع"

زوار يسيرون بجوار هرم &quot;منقرع&quot; - سبوتنيك عربي
6/6
© AFP 2023 / Khaled Desouki

زوار يسيرون بجوار هرم "منقرع"

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