https://sputnikarabic.ae/20240130/جوهرة-الأرض-مشروع-ضخم-لارتداء-هرم-منقرع-حلة-الـغرانيت-التاريخية-1085576865.html
"جوهرة الأرض"... مشروع ضخم لارتداء هرم "منقرع" حلة الـ"غرانيت" التاريخية
"جوهرة الأرض"... مشروع ضخم لارتداء هرم "منقرع" حلة الـ"غرانيت" التاريخية
أعلنت السلطات المصرية، يوم الجمعة الماضية، إطلاق مشروع جديد أطلق عليه "مشروع القرن"، يهدف إلى إعادة تغليف الهرم الثالث (هرم منقرع)، بحجر الغرانيت. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T11:36+0000
2024-01-30T11:36+0000
2024-01-30T13:57+0000
وسائط متعددة
صور
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085577035_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_0a9a350090568bf84dba3b006fb59e7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085577035_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9cef9b024757ccb40fc07f375e58a0f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, صور
"جوهرة الأرض"... مشروع ضخم لارتداء هرم "منقرع" حلة الـ"غرانيت" التاريخية
11:36 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 13:57 GMT 30.01.2024)
أعلنت السلطات المصرية، يوم الجمعة الماضية، إطلاق مشروع جديد أطلق عليه "مشروع القرن"، يهدف إلى إعادة تغليف الهرم الثالث (هرم منقرع)، بحجر الغرانيت.
© AFP 2023 / Khaled Desouki
صورة لرافعة ترفع أحجار الغرانيت من أجل تثبيتها على الهرم، ويظهر أيضا قطيع من الجمال يأخذ قسطا من الراحة على الأرض أمام الهرم
صورة لرافعة ترفع أحجار الغرانيت من أجل تثبيتها على الهرم، ويظهر أيضا قطيع من الجمال يأخذ قسطا من الراحة على الأرض أمام الهرم
© AFP 2023 / Khaled Desouki
زوار يقفون لالتقاط صورة عند قاعدة هرم "منقرع"
زوار يقفون لالتقاط صورة عند قاعدة هرم "منقرع"
© AFP 2023 / Khaled Desouki
زائر يسير بين الحجارة عند قاعدة هرم "منقرع"
زائر يسير بين الحجارة عند قاعدة هرم "منقرع"
© AFP 2023 / Khaled Desouki
صورة لقيام العمال برفع الأحجار بواسطة رافعة أثناء العمل في المشروع لترميم قاعدة هرم "منقرع"
صورة لقيام العمال برفع الأحجار بواسطة رافعة أثناء العمل في المشروع لترميم قاعدة هرم "منقرع"
© AFP 2023 / Khaled Desouki
عمال يشاهدون رفع الحجارة بواسطة رافعة خلال المشروع عند قاعدة هرم "منقرع"
عمال يشاهدون رفع الحجارة بواسطة رافعة خلال المشروع عند قاعدة هرم "منقرع"
© AFP 2023 / Khaled Desouki
زوار يسيرون بجوار هرم "منقرع"
زوار يسيرون بجوار هرم "منقرع"