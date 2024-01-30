https://sputnikarabic.ae/20240130/حاكم-بريانسك-الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-مسيرة-أوكرانية-ولا-إصابات-1085557281.html
حاكم بريانسك: الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية ولا إصابات
حاكم بريانسك: الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية ولا إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، عن إحباط محاولة أقدم عليها نظام كييف عبر المهاجمة بواسطة مسيّرة من نوع الطائرات، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T01:34+0000
2024-01-30T01:34+0000
2024-01-30T01:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في "تلغرام": "تمكنت قوات الدفاع الجوي الروسية من إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف ، وتم تدمير مسيّرة من نوع الطائرات فوق أراضي منطقة تروبشيفسكي (بمقاطعة بريانسك ) ولم تقع إصابات أو أضرار".وأضاف حاكم بريانسك، أن الأجهزة العملياتية والطوارئ، تعمل في مكان الحادث. شكرًا للمدافعين لدينا".هذا وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجية وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240119/أنظمة-الحرب-الإلكترونية-الروسية-تعترض-مسيرة-أوكرانية-في-بريانسك-1085163604.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
حاكم بريانسك: الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية ولا إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، عن إحباط محاولة أقدم عليها نظام كييف عبر المهاجمة بواسطة مسيّرة من نوع الطائرات، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب بوغوماز في "تلغرام": "تمكنت قوات الدفاع الجوي الروسية من إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف ، وتم تدمير مسيّرة من نوع الطائرات فوق أراضي منطقة تروبشيفسكي (بمقاطعة بريانسك ) ولم تقع إصابات أو أضرار".
وأضاف حاكم بريانسك، أن الأجهزة العملياتية والطوارئ، تعمل في مكان الحادث. شكرًا للمدافعين لدينا".
هذا وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة
التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجية وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.