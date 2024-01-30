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https://sputnikarabic.ae/20240130/حزب-الله-التفاوض-غير-المباشر-حول-الحدود-البرية-مع-إسرائيل-بيد-الدولة-حصرا-1085564157.html
"حزب الله": التفاوض غير المباشر حول الحدود البرية مع إسرائيل "بيد الدولة حصرا"
"حزب الله": التفاوض غير المباشر حول الحدود البرية مع إسرائيل "بيد الدولة حصرا"
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن "التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل، هو حصرًا بيد الدولة اللبنانية". 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T09:25+0000
2024-01-30T09:25+0000
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وقال الحزب، في بيان له‏، إن "ما نشرته صحيفة "نداء الوطن"، حول ما أسمته ملف التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البريّة هو خبر ملفق ومسيئ وعار من الصحة جملةً ‏وتفصيلًا"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد نشرت أمس الاثنين، خبرًا حول ملف التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل.يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
https://sputnikarabic.ae/20240130/حزب-الله-يقصف-13-هدفا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1085557142.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حزب الله": التفاوض غير المباشر حول الحدود البرية مع إسرائيل "بيد الدولة حصرا"

09:25 GMT 30.01.2024
© Sputnik . Zahra Al Amirتصاعد حدة المواجهات العسكرية بين "حزب الله" وإسرائيل
تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© Sputnik . Zahra Al Amir
تابعنا عبر
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن "التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل، هو حصرًا بيد الدولة اللبنانية".
وقال الحزب، في بيان له‏، إن "ما نشرته صحيفة "نداء الوطن"، حول ما أسمته ملف التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البريّة هو خبر ملفق ومسيئ وعار من الصحة جملةً ‏وتفصيلًا"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد نشرت أمس الاثنين، خبرًا حول ملف التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل.
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
"حزب الله" يقصف 13 هدفا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
00:55 GMT
يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
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