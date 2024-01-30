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https://sputnikarabic.ae/20240130/حزب-الله-يقصف-13-هدفا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1085557142.html
"حزب الله" يقصف 13 هدفا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يقصف 13 هدفا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته لمواقع الجيش الإسرائيلي وتمركزات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T00:55+0000
2024-01-30T00:55+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس الإثنين 13 هدفًا للجيش الإسرائيلي وتمركزًا لجنوده، حيث قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع المطلّة الإسرائيلي، وتجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين، وتجمّع آخر في موقع السمّاقة، وفي تلّة الطيحات، واستهدف انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصواريخ فلق 1 وتم إصابته بشكل مباشر".ولفت البيان إلى أن حزب الله قصف في القطاع الغربي من جنوب لبنان "موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وتم إصابته بشكل مباشر، وموقع حدب يارين بصواريخ بركان أيضًا، واستهدف ثكنة بيرانيت، وقصف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق، وتجمّع آخر في محيط ثكنة ميتات، وفي محيط ثكنة زرعيت، كما قصف ثكنة بيرانيت بصاروخَي فلق، واستهدف انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط نقطة الجرداح بصواريخ بركان وتم إصابته بشكل مباشر".من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 موقعًا في جنوب لبنان في القطاعين الشرقي والغربي والوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة راشيا الفخار ومركبا، وسردا، وكفركلا، وتلة العزية، ووادي السلوقي، وتلة العويضة، ووادي العبور الحجير، ومجرى نهر الخردلي، ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة حولا وبلدة الطيبة، كما قصف في القطاع الوسط بالمدفعية الثقيلة بين بلدة راميا وبيت ليف، وبلدة عيتا الشعب، ويارون، ومارون الراس، وفي القطاع الغربي قصف بلدات أم التوت، ويارين والجبين وشيحين، ووادي حسن، والضهيرة، ومروحين، ورأس الناقورة، والبستان".يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 26 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 64 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20240128/حزب-الله-يقصف-4-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1085514181.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حزب الله" يقصف 13 هدفا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

00:55 GMT 30.01.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته لمواقع الجيش الإسرائيلي وتمركزات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس الإثنين 13 هدفًا للجيش الإسرائيلي وتمركزًا لجنوده، حيث قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع المطلّة الإسرائيلي، وتجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين، وتجمّع آخر في موقع السمّاقة، وفي تلّة الطيحات، واستهدف انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصواريخ فلق 1 وتم إصابته بشكل مباشر".
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"حزب الله" يقصف 4 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
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ولفت البيان إلى أن حزب الله قصف في القطاع الغربي من جنوب لبنان "موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وتم إصابته بشكل مباشر، وموقع حدب يارين بصواريخ بركان أيضًا، واستهدف ثكنة بيرانيت، وقصف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق، وتجمّع آخر في محيط ثكنة ميتات، وفي محيط ثكنة زرعيت، كما قصف ثكنة بيرانيت بصاروخَي فلق، واستهدف انتشارًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط نقطة الجرداح بصواريخ بركان وتم إصابته بشكل مباشر".
من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 موقعًا في جنوب لبنان في القطاعين الشرقي والغربي والوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة راشيا الفخار ومركبا، وسردا، وكفركلا، وتلة العزية، ووادي السلوقي، وتلة العويضة، ووادي العبور الحجير، ومجرى نهر الخردلي، ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة حولا وبلدة الطيبة، كما قصف في القطاع الوسط بالمدفعية الثقيلة بين بلدة راميا وبيت ليف، وبلدة عيتا الشعب، ويارون، ومارون الراس، وفي القطاع الغربي قصف بلدات أم التوت، ويارين والجبين وشيحين، ووادي حسن، والضهيرة، ومروحين، ورأس الناقورة، والبستان".
يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 26 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 64 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.
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