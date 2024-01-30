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https://sputnikarabic.ae/20240130/حزب-الله-يقصف-5-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1085592412.html
"حزب الله" يقصف 5 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يقصف 5 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات جنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T23:22+0000
2024-01-30T23:22+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الأربعاء، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس الثلاثاء 13 هدفاً للجيش الإسرائيلي وتموضعاً لجنوده، حيث قصفت قوة القناصة في المقاومة الإسلامية (حزب الله) في القطاع الشرقي من جنوب لبنان تجهيزات تجسسية مقابل قرية الوزّاني وأصابتها إصابة مباشرة، واستهدفت مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وأصابته إصابة مباشرة".ولفت البيان إلى أن حزب الله قصف في القطاع الغربي من جنوب لبنان "تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية، وتجمع آخر في حدب عيتا، وقصفوا موقع الضهيرة بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة".من جهته، استهدف الجيش الإسرائيلي 11 موقعاً في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة الخيام، ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة حولا وبلدة محيبب، وفي القطاع الغربي قصف بلدات يارين والجبين، والضهيرة، الناقورة، وطير حرفا".
https://sputnikarabic.ae/20240130/حزب-الله-يقصف-13-هدفا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1085557142.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

"حزب الله" يقصف 5 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

23:22 GMT 30.01.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات جنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الأربعاء، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس الثلاثاء 13 هدفاً للجيش الإسرائيلي وتموضعاً لجنوده، حيث قصفت قوة القناصة في المقاومة الإسلامية (حزب الله) في القطاع الشرقي من جنوب لبنان تجهيزات تجسسية مقابل قرية الوزّاني وأصابتها إصابة مباشرة، واستهدفت مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وأصابته إصابة مباشرة".
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
"حزب الله" يقصف 13 هدفا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
00:55 GMT
ولفت البيان إلى أن حزب الله قصف في القطاع الغربي من جنوب لبنان "تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية، وتجمع آخر في حدب عيتا، وقصفوا موقع الضهيرة بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة".
من جهته، استهدف الجيش الإسرائيلي 11 موقعاً في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة الخيام، ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة حولا وبلدة محيبب، وفي القطاع الغربي قصف بلدات يارين والجبين، والضهيرة، الناقورة، وطير حرفا".
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