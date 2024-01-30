https://sputnikarabic.ae/20240130/خبراء-يوضحون-مصير-ولاية-تكساس-الأمريكية-1085578369.html

خبراء يوضحون مصير ولاية تكساس الأمريكية

خبراء يوضحون مصير ولاية تكساس الأمريكية

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T13:42+0000

2024-01-30T13:42+0000

2024-01-30T13:42+0000

راديو

بلا قيود

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خبراء يوضحون مصير ولاية تكساس الأمريكية خبراء يوضحون مصير ولاية تكساس الأمريكية

دعوات لانفصال ولاية تكساس بشأن نزاع حول الجدار الحدودي مع المكسيك. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الأمريكي، د. كمال الزغول:بدوره، قال الباحث في الشأن الأمريكي، أ. إميل أمين:نتنياهو ينفي التقارير عن صفقة مع "حماس" بشأن الإفراج عن الأسرى. حول هذا لبموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير بشؤون الشرق الأوسط، الدكتور فادي أبو دية:الـ"ناتو" يعتبر تزويد كييف بالأسلحة "سيدمّر" قدرات روسيا العسكرية "دون نشر جندي أمريكي واحد". عن هذا الموضوع، تحدث الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور محمود الأفندي:جماعة "أنصار الله" اليمنية، تتهم أمريكا وبريطانيا بالسعي لتنفيذ تحركات عسكرية برية. وهو ما قال عنه الكاتب والباحث السياسي اليمني، د. يوسف الحضري:الاحتلال الأمريكي يساعد على دخول عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عديدة) نحو مناطق الدولة السورية. عن هذا الموضوع، تحدث الباحث الأكاديمي والخبير بالعلاقات الدولية، الدكتور بشير بدور:الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة "لإعادة إعمار أوكرانيا". وهو ما قال عنه المحلل الاقتصادي، الدكتور شادي أحمد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2024

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