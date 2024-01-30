https://sputnikarabic.ae/20240130/خبراء-يوضحون-مصير-ولاية-تكساس-الأمريكية-1085578369.html
خبراء يوضحون مصير ولاية تكساس الأمريكية
خبراء يوضحون مصير ولاية تكساس الأمريكية
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T13:42+0000
2024-01-30T13:42+0000
2024-01-30T13:42+0000
راديو
بلا قيود
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خبراء يوضحون مصير ولاية تكساس الأمريكية
خبراء يوضحون مصير ولاية تكساس الأمريكية
دعوات لانفصال ولاية تكساس بشأن نزاع حول الجدار الحدودي مع المكسيك. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الأمريكي، د. كمال الزغول:بدوره، قال الباحث في الشأن الأمريكي، أ. إميل أمين:نتنياهو ينفي التقارير عن صفقة مع "حماس" بشأن الإفراج عن الأسرى. حول هذا لبموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير بشؤون الشرق الأوسط، الدكتور فادي أبو دية:الـ"ناتو" يعتبر تزويد كييف بالأسلحة "سيدمّر" قدرات روسيا العسكرية "دون نشر جندي أمريكي واحد". عن هذا الموضوع، تحدث الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور محمود الأفندي:جماعة "أنصار الله" اليمنية، تتهم أمريكا وبريطانيا بالسعي لتنفيذ تحركات عسكرية برية. وهو ما قال عنه الكاتب والباحث السياسي اليمني، د. يوسف الحضري:الاحتلال الأمريكي يساعد على دخول عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عديدة) نحو مناطق الدولة السورية. عن هذا الموضوع، تحدث الباحث الأكاديمي والخبير بالعلاقات الدولية، الدكتور بشير بدور:الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة "لإعادة إعمار أوكرانيا". وهو ما قال عنه المحلل الاقتصادي، الدكتور شادي أحمد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبراء يوضحون مصير ولاية تكساس الأمريكية
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
دعوات لانفصال ولاية تكساس بشأن نزاع حول الجدار الحدودي مع المكسيك. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الأمريكي، د. كمال الزغول:
من المبكر الحديث عن انفصال الولاية أو الحرب الأهلية، لأن الموضوع يتعلق بالأموال التي صرفها الكونغرس والتي هي بمقدار 10 مليارات دولار في عهد ترامب ولم يطبقها جو بايدن، واقتطع منها لتنفيذ مشاريع أخرى، وبالتالي هذا ضغط على الإدارة الأمريكية لاسترجاع هذه الأموال وأتت على نغم الانتخابات الرئاسية.
بدوره، قال الباحث في الشأن الأمريكي، أ. إميل أمين:
تكساس بالأساس كانت مكسيكية وهناك تخوف من أن يصبح البيض أقلية، لذلك يمكن أن نرى استبدال بايدن، في الأيام المقبلة، بمرشح آخر ربما ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق.
نتنياهو ينفي التقارير عن صفقة مع "حماس" بشأن الإفراج عن الأسرى. حول هذا لبموضوع، تحدث لبرنامجنا الخبير بشؤون الشرق الأوسط، الدكتور فادي أبو دية:
المشروع الإسرائيلي لم يتوقف يوما عن احتلال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه بسبب أهميته الجيوسياسية والجيواقتصادية بالنسبة للكيان الإسرائيلي، وعندما نتحدث عن مشروع التهجير لا بد لنا أن نتحدث عن انتهاء الحرب، لأن أهل غزة أصروا على بقائهم على أرضهم وتحت أنقاضهم ليثبتوا أن هذه الأرض هي أرضهم ولن يتخلوا عنها إلا وهم شهداء.
الـ"ناتو" يعتبر تزويد كييف بالأسلحة "سيدمّر" قدرات روسيا العسكرية "دون نشر جندي أمريكي واحد". عن هذا الموضوع، تحدث الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور محمود الأفندي:
ما يحدث الآن من تصريحات لقيادات دول من حلف الناتو، هي تصريحات هستيرية نوعا ما، ما يحصل الآن أن هناك حرب استنزاف بين حلف الناتو وروسيا الاتحادية، ومن الواضح أن هذه الحرب ضربت بمخازن حلف الناتو ضربة قاضية، لذلك الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، يريد أن يعطي رسائل لدول الناتو لزيادة الصناعة العسكرية لمحاربة روسيا أو لصمود أوكرانيا أمام القوات الروسية، لذلك هذه التصريحات غير موجهة لروسيا، بل إلى دول حلف الناتو.
جماعة "أنصار الله" اليمنية، تتهم أمريكا وبريطانيا بالسعي لتنفيذ تحركات عسكرية برية. وهو ما قال عنه الكاتب والباحث السياسي اليمني، د. يوسف الحضري:
الشعب اليمني جاهز بأكمله للتصدي لهذه العملية ونحن في اليمن، كل فرد يحمل السلاح ويحترف استخدامه منذ أن كان طفلا بما في ذلك النساء، ولو دخلوا اليمن لن يصمدوا لأشهر، ونحن لدينا قضية لإنهاء القرصنة الأمريكية وفك الحصار وإنهاء العدوان عن أهلنا في غزة.
الاحتلال الأمريكي يساعد على دخول عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عديدة) نحو مناطق الدولة السورية. عن هذا الموضوع، تحدث الباحث الأكاديمي والخبير بالعلاقات الدولية، الدكتور بشير بدور:
الدور الأمريكي ومحاولة تقوية نفوذ "داعش" في البادية السورية، يرتبط بالحالة السيكولوجية التي تعيشها الإدارة الأمريكية من خلال فشلها الذريع من خلال مشروعها الصهيو أمريكي، الذي قامت به في الجغرافيا السورية، وبالتالي اليوم عندما شعرت بهذا الخذلان وهذه الضربة من خلال الدولة السورية وحلفائها، روسيا وإيران، تحاول ولو إعادة التدوير من خلال تقوية العناصر الإرهابية.
الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة "لإعادة إعمار أوكرانيا". وهو ما قال عنه المحلل الاقتصادي، الدكتور شادي أحمد:
هذا القرار غير قانوني فلا يحق لدولة أو مجموعة دول مصادرة أموال دولة أخرى، وهذه تعتبر قرصنة وفشل سياسي غربي وروسيا سترد بقوة على هذا الإجراء لأن لديها أيضا أصول أوروبية بحوالي 288 مليار دولار، ومن غير المجدي إرسال هذه الأموال لأنها لن تساهم في إعادة الإعمار بما أن الحرب ما زالت مستمرة وكل ما في الأمر أن هذا ضغط سياسي واقتصادي وابتزاز لروسيا.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...