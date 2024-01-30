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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240130/خبير-أمريكي-زيلينسكي-ينوي-تنفيذ-أعمال-خطيرة--1085562384.html
خبير أمريكي: زيلينسكي ينوي تنفيذ أعمال خطيرة
خبير أمريكي: زيلينسكي ينوي تنفيذ أعمال خطيرة
صرح إيان بريمر، خبير العلاقات الدولية في جامعة كولومبيا، بأنه بسبب الشكوك حول استعداد الغرب لدعم أوكرانيا، سيحاول فلاديمير زيلينسكي تصعيد الصراع بشكل متزايد من... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T08:33+0000
2024-01-30T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بريمر: "زيلينسكي يخوض بالفعل مخاطر أكبر لتحويل مجرى الصراع والحفاظ على موقفه السياسي في الداخل، بما في ذلك المزيد من الهجمات العدوانية على أهداف داخل روسيا".ووفقا له، فإن قدرة أوكرانيا على البقاء تعتمد كليا على التمويل الغربي، الذي يتلاشى تدريجيا، وهو ما يجبر زيلينسكي على التصعيد.وأشار إلى أن كل هذا سيؤدي إلى المزيد من الضربات الانتقامية المكثفة من جانب روسيا ويزيد من خطر تورط الناتو في الصراع.وقال بريمر لصحيفة "تايمز": "لا روسيا ولا حلف شمال الأطلسي يريدان مثل هذا التوسع، لكن الحروب لها حياة خاصة بها، خاصة عندما يصبح أحد اللاعبين الرئيسيين، في هذه الحالة زيلينسكي، يصبح غير قابل للتنبؤ به".وفي وقت سابق، كتب صحيفة "The American Conservative" أن زيلينسكي، بدافع اليأس، يأمر بشن هجمات على المدنيين من أجل تصعيد الصراع وتلقي مساعدة إضافية من الغرب.
https://sputnikarabic.ae/20240124/وكالات-تتحدث-عن-شعور-زيلينسكي-باليأس-الشديد-1085364021.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير أمريكي: زيلينسكي ينوي تنفيذ أعمال خطيرة

08:33 GMT 30.01.2024
© Sputnik . Str / الانتقال إلى بنك الصوررئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أثناء اجتماع البرلمان الأوكراني في كييف
رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أثناء اجتماع البرلمان الأوكراني في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
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صرح إيان بريمر، خبير العلاقات الدولية في جامعة كولومبيا، بأنه بسبب الشكوك حول استعداد الغرب لدعم أوكرانيا، سيحاول فلاديمير زيلينسكي تصعيد الصراع بشكل متزايد من خلال القيام بأعمال أكثر خطورة ضد روسيا.
وقال بريمر: "زيلينسكي يخوض بالفعل مخاطر أكبر لتحويل مجرى الصراع والحفاظ على موقفه السياسي في الداخل، بما في ذلك المزيد من الهجمات العدوانية على أهداف داخل روسيا".
ووفقا له، فإن قدرة أوكرانيا على البقاء تعتمد كليا على التمويل الغربي، الذي يتلاشى تدريجيا، وهو ما يجبر زيلينسكي على التصعيد.

وأضاف: "هذا يعني ارتفاع احتمال وقوع اغتيالات مستهدفة لمسؤولين روس مشاركين في الصراع، فضلا عن ضربات متكررة بطائرات دون طيار وصواريخ في شبه جزيرة القرم والبنية التحتية العسكرية والاقتصادية الروسية، بما في ذلك منشآت النفط والحبوب في البحر الأسود، الأمر الذي يمكن أن يعطل الأسواق العالمية مرة أخرى".

وأشار إلى أن كل هذا سيؤدي إلى المزيد من الضربات الانتقامية المكثفة من جانب روسيا ويزيد من خطر تورط الناتو في الصراع.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالات تتحدث عن شعور زيلينسكي باليأس الشديد
24 يناير, 12:29 GMT
وقال بريمر لصحيفة "تايمز": "لا روسيا ولا حلف شمال الأطلسي يريدان مثل هذا التوسع، لكن الحروب لها حياة خاصة بها، خاصة عندما يصبح أحد اللاعبين الرئيسيين، في هذه الحالة زيلينسكي، يصبح غير قابل للتنبؤ به".
وفي وقت سابق، كتب صحيفة "The American Conservative" أن زيلينسكي، بدافع اليأس، يأمر بشن هجمات على المدنيين من أجل تصعيد الصراع وتلقي مساعدة إضافية من الغرب.
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