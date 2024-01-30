https://sputnikarabic.ae/20240130/دراسة-تطور-الجنين-مرتبط-بفيروس-تسلل-إليه-قبل-500-مليون-عام-1085570226.html

دراسة: تطور الجنين مرتبط بفيروس تسلل إليه قبل 500 مليون عام

دراسة: تطور الجنين مرتبط بفيروس تسلل إليه قبل 500 مليون عام

أفادت دراسة قام بها باحثون بأنه تم ربط مرحلة مبكرة حرجة من التطور الجنيني بفيروس اختلط مع الحمض النووي السلفي للكائنات المعقدة مثلنا، منذ أكثر من 500 مليون... 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T11:37+0000

2024-01-30T11:37+0000

2024-01-30T11:37+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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وأشارت التقديرات إلى أن المواد الجينية من الفيروسات القهقرية الداخلية، التي أصابت الكائنات الحية الأولى على وجه الأرض، وتركت علامات في الحمض النووي لدينا، تشكل نحو 8 إلى 10% من الجينوم البشري الحديث.وقال عالم الأحياء، سيرجيو دي لا روزا: "حتى وقت قريب، كانت هذه البقايا الفيروسية تعتبر عبارة عن DNA غير مرغوب فيه، ومواد وراثية غير قابلة للاستخدام أو حتى ضارة".وتابع: "بشكل بديهي، كان يُعتقد أن وجود فيروسات في الجينوم لا يمكن أن يكون أمرًا جيدًا".ويعد التطور الرئيسي المعني هو عندما تؤدي الخلايا القليلة الأولى كاملة القدرة (القادرة على أن تصبح أيًا من الخلايا التي تشكل الكائن الحي بأكمله) إلى ظهور خلايا متعددة القدرات (قادرة على أن تصبح خلايا تشكل أي أنسجة في الجسم، ولكن ليس أنسجة المشيمة).وأوضح الباحثون أن "هذه العملية التدريجية للتخصص في الجنين هي ما يحول كتلة من الخلايا إلى قطة، أو خيار البحر، أو دودة الأرض، أو إنسان".وقال الباحثون إنه "دور جديد تمامًا للفيروسات القهقرية الداخلية، لقد اكتشفنا آلية جديدة تشرح كيف يتحكم الفيروس القهقري الداخلي بشكل مباشر في عوامل تعدد القدرات"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وختم دي لا روزا، بالقول: "لقد بدأنا ندرك أن هذه الفيروسات القهقرية، التي تطورت معنا على مدى ملايين السنين، لها وظائف مهمة، مثل تنظيم الجينات الأخرى. إنه مجال بحثي نشط للغاية".

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