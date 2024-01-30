https://sputnikarabic.ae/20240130/دراسة-هل-ترغب-في-الحصول-على-المزيد-من-اللياقة؟-دع-زوجتك-جانبا-1085573171.html

دراسة: إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من اللياقة.. دع زوجتك جانبا

دراسة: إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من اللياقة.. دع زوجتك جانبا

أظهرت دراسة جديدة أن الأزواج الأكبر سنا الذين يمارسون الرياضة معا، هم أقل نشاطا بشكل عام من أولئك الذين يمارسون الرياضة بشكل منفصل. 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T12:46+0000

2024-01-30T12:46+0000

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مجتمع

علوم

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وحلل باحثون من "جامعة نانيانغ التكنولوجية" (NTU) في سنغافورة، أرقام 240 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 54 و72 عامًا، باستخدام أجهزة تتبع اللياقة البدنية لتسجيل البيانات مثل الخطوات اليومية، والسعرات الحرارية المحروقة لمدة 12 أسبوعًا.وذكر الباحثون: "أولئك الذين شاركوا مع شركائهم كان لديهم عدد خطوات أقل، ​​​​وبلغ عدد خطواتهم اليومية 10000 و15000 بشكل أقل من أولئك الذين شاركوا بأنفسهم فقط".دراسة: تطور الجنين مرتبط بفيروس تسلل إليه قبل 500 مليون عامويشير الفريق الذي يقف وراء هذا البحث، إلى أن مستويات النشاط المنخفضة للأزواج الذين يمارسون الرياضة معًا ترتبط بالعادات والروتينات اليومية الراسخة، وأضافوا أن تحديد هدف 10000 خطوة يوميًا أسهل لشخص واحد منه لشخصين، مع شخصين يحتاج كلاهما إلى إيجاد الوقت والحافز في اليوم، لوضع النشاط على جدول الأعمال.نجاح زراعة أول شريحة دماغية في رأس إنسان... صور وفيديووأضافت لين: "يشير بحثنا إلى أن كبار السن الذين يتطلعون إلى إدخال التمارين الرياضية في أنماط حياتهم، قد يجدون أنه من الأفضل التركيز على تغيير روتينهم الخاص، بدلاً من محاولة ممارسة الرياضة بشكل مشترك، والسعي إلى فرض تغييرات على شريكهم". كما ذكر البحث المنشور في المجلة الدولية للتفاعل بين الإنسان والحاسوب.

https://sputnikarabic.ae/20240130/جدل-كبير-بين-العلماء-بعد-رصد-أول-مشاهد-في-العالم-لقرش-أبيض-صغير-فيديو----1085572097.html

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