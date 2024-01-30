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https://sputnikarabic.ae/20240130/دمشق-تتسلم-نسخة-من-أوراق-اعتماد-أول-سفير-للإمارات-لدى-سوريا-منذ-عام-2011----1085579955.html
دمشق تتسلم نسخة من أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لدى سوريا منذ عام 2011
دمشق تتسلم نسخة من أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لدى سوريا منذ عام 2011
تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لدى سوريا منذ عام 2011. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T14:17+0000
2024-01-30T14:17+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير حسن أحمد الشحي سفيراً مفوضاً وفوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية".وكان قد وصل الشحي إلى دمشق، أمس الإثنين، إيذانا ببدء مهامه كأول سفير لبلاده منذ إغلاق سفارة الإمارات في دمشق عام 2011 مع بداية الحرب على سوريا وعلى خلفية قرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا في الجامعة حيث أقدمت معظم الدول العربية على إغلاق سفاراتها.يذكر أنه، في 27 كانون الأول/ديسمبر 2018، أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240122/الإمارات-تتصدر-تصنيف-أقوى-جوازات-السفر-العربية-والعالمية-في-2024-1085296330.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

دمشق تتسلم نسخة من أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لدى سوريا منذ عام 2011

14:17 GMT 30.01.2024
© AFP 2023السفارة الإماراتية في دمشق
السفارة الإماراتية في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023
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تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لدى سوريا منذ عام 2011.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير حسن أحمد الشحي سفيراً مفوضاً وفوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية".
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22 يناير, 17:43 GMT
وكان قد وصل الشحي إلى دمشق، أمس الإثنين، إيذانا ببدء مهامه كأول سفير لبلاده منذ إغلاق سفارة الإمارات في دمشق عام 2011 مع بداية الحرب على سوريا وعلى خلفية قرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا في الجامعة حيث أقدمت معظم الدول العربية على إغلاق سفاراتها.
يذكر أنه، في 27 كانون الأول/ديسمبر 2018، أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق.
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