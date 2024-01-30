https://sputnikarabic.ae/20240130/روسيا-تنتهي-من-اختبار-لوفكي-في-فبراير-المقبل-1085560744.html
روسيا تنتهي من اختبار "لوفكي" في فبراير المقبل
روسيا تنتهي من اختبار "لوفكي" في فبراير المقبل
أعلن المدير العام للشركة "روسفاكتور" المنتجة للطائرات المسيرة الخفيفة، أليكسي غيرمان، أنه سيتم الانتهاء من اختبارات النموذج التجريبي للطائرة المسيرة الخفيفة "... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T08:07+0000
2024-01-30T08:07+0000
2024-01-30T08:07+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال غيرمان خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "أجرينا رحلات تجريبية للنموذج لوزارة الدفاع الروسية والآن تنتظر الإدارة العسكرية منا تقديم نموذج اختبار كامل للرحلات التجريبية وبحلول بداية شهر فبراير نخطط لاستكمال اختبارات الإصدار الجديد للطائرة المسيرة، التي سيتعين علينا خلالها أن نتأكد بأنفسنا من خصائص طائرتنا".ووفقا له، فإن الخطوة التالية يجب أن تكون إجراء رحلات تجريبية للإدارة العسكرية، مضيفا أن وزارة الدفاع الروسية مهتمة حيث تم التواصل مع المصنع وطلبوا تقديم طائرة مسيرة للاختبار وبناء على نتائج مشاركة المصنع في منتدى الجيش-2023 تم تلقي رغبات وزارة الدفاع للحصول على هذا النموذج.وتابع غيرمان بالقول: "لن تقوم الطائرة المسيرة بالطيران وفقًا لإشارة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو أي أنظمة قمر صناعي أخرى، بل يقوم مبرمجو الشركة بكتابة كود خاص يسمح لها بالتحليق مع التركيز على الخرائط "المحملة" فيه دون إشارة عبر الأقمار الصناعية، وبالتالي، لن يتمكن العدو من اختراقها إلكترونيا".وخلص غيرمان بالقول "نريد أن نجعل هذا البرنامج عالميًا بحيث يمكن تثبيته ليس فقط على طائرات "لوفكي"، ولكن أيضًا على أي طائرات مسيرة روسية."ويصل مدى الطيران للطائرة المسيرة "لوفكسي" إلى نحو 50 كيلومترًا ويمكنها الارتفاع إلى نحو 5 كيلومترات، وتبلغ سرعة طيرانها نحو 200 كم/ ساعة.
https://sputnikarabic.ae/20240129/صناعة-أول-مسيرة-مدعومة-بمضاد-للدبابات-في-روسيا-فيديو--1085538056.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
روسيا تنتهي من اختبار "لوفكي" في فبراير المقبل
أعلن المدير العام للشركة "روسفاكتور" المنتجة للطائرات المسيرة الخفيفة، أليكسي غيرمان، أنه سيتم الانتهاء من اختبارات النموذج التجريبي للطائرة المسيرة الخفيفة " لوفكي" بحلول فبراير المقبل لتقديمها وعرضها على وزارة الدفاع الروسية.
وقال غيرمان خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "أجرينا رحلات تجريبية للنموذج لوزارة الدفاع الروسية والآن تنتظر الإدارة العسكرية منا تقديم نموذج اختبار كامل للرحلات التجريبية وبحلول بداية شهر فبراير نخطط لاستكمال اختبارات الإصدار الجديد للطائرة المسيرة، التي سيتعين علينا خلالها أن نتأكد بأنفسنا من خصائص طائرتنا".
ووفقا له، فإن الخطوة التالية يجب أن تكون إجراء رحلات تجريبية للإدارة العسكرية، مضيفا أن وزارة الدفاع الروسية مهتمة حيث تم التواصل مع المصنع وطلبوا تقديم طائرة مسيرة للاختبار وبناء على نتائج مشاركة المصنع في منتدى الجيش-2023 تم تلقي رغبات وزارة الدفاع للحصول على هذا النموذج.
وتابع غيرمان بالقول: "لن تقوم الطائرة المسيرة بالطيران وفقًا لإشارة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو أي أنظمة قمر صناعي أخرى، بل يقوم مبرمجو الشركة بكتابة كود خاص يسمح لها بالتحليق مع التركيز على الخرائط "المحملة" فيه دون إشارة عبر الأقمار الصناعية، وبالتالي، لن يتمكن العدو من اختراقها إلكترونيا".
وخلص غيرمان بالقول "نريد أن نجعل هذا البرنامج عالميًا بحيث يمكن تثبيته ليس فقط على طائرات "لوفكي"، ولكن أيضًا على أي طائرات مسيرة روسية."
ويصل مدى الطيران للطائرة المسيرة "لوفكسي" إلى نحو 50 كيلومترًا ويمكنها الارتفاع إلى نحو 5 كيلومترات، وتبلغ سرعة طيرانها نحو 200 كم/ ساعة.