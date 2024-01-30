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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240130/شويغو-يتفقد-خطوط-إنتاج-صواريخ-كالبير-وإسكندر--1085571592.html
شويغو يتفقد خطوط إنتاج صواريخ "كالبير" و"إسكندر"
شويغو يتفقد خطوط إنتاج صواريخ "كالبير" و"إسكندر"
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تفقد خطوط إنتاج صواريخ "كاليبر" ومجمعات وصاريخ "إسكندر" في مصنع "ألماز-أنتي" في... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T11:57+0000
2024-01-30T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قام وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال رحلة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية المركزية، بفحص تنفيذ أمر دفاع الدولة من قبل شركات المجمع الصناعي العسكري في يكاترينبورغ في مؤسسة ألماز- أنتي".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه عقب تفقد شويغو أمر تنفيذ أمر الدولة، تم بالفعل تنفيذ خطة إنتاج صواريخ كروز البحرية "كاليبر" لعام 2024 بنسبة 17%".وقال عبد الرحمنوف: "تم تحقيق هذه النتيجة من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية للمؤسسة والتحول إلى وضع ثلاثي النوبات على مدار الساعة لتجميع المكونات في جميع مصانع التعاون".زار شويغو أيضًا مؤسسة "كالينين"، حيث فحص تنظيم الإنتاج في ورشة التجميع النهائية للقاذفات ومنشآت تحميل الإطلاق لمجمعات وأنظمة الدفاع الجوي العسكرية "إس-300 في" و"بوك"، والتي يتم تجميع الدفعة الأولى منها في إطار أمر دفاع الدولة لعام 2024.شويغو يحدد المهمة الرئيسية للدفاع الروسية في الوقت الحاليوأبلغ المدير العام لمؤسسة "كالينين"، نيكولاي كلاين، الوزير أن الشركة سلمت منتجاتها قبل الموعد المحدد بموجب أمر دفاع الدولة لعام 2023 وبدأت على الفور في تنفيذ خطة 2024. وأكد كلاين: "نحن نعمل ليلا ونهارا".
https://sputnikarabic.ae/20240126/شويغو-الصناعات-الدفاعية-الروسية-زادت-بشكل-كبير-من-إنتاج-الأسلحة-والذخيرة-1085438767.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

شويغو يتفقد خطوط إنتاج صواريخ "كالبير" و"إسكندر"

11:57 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 12:36 GMT 30.01.2024)
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورأطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم.
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© Sputnik . Vitaly Nevar
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تفقد خطوط إنتاج صواريخ "كاليبر" ومجمعات وصاريخ "إسكندر" في مصنع "ألماز-أنتي" في يكاترينبورغ.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قام وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال رحلة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية المركزية، بفحص تنفيذ أمر دفاع الدولة من قبل شركات المجمع الصناعي العسكري في يكاترينبورغ في مؤسسة ألماز- أنتي".

وتابع البيان: "قام سيرغي شويغو بتفقد إنتاج صواريخ كروز البحرية "كاليبر" وصواريخ كروز لمجمع إسكندر التشغيلي التكتيكي".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه عقب تفقد شويغو أمر تنفيذ أمر الدولة، تم بالفعل تنفيذ خطة إنتاج صواريخ كروز البحرية "كاليبر" لعام 2024 بنسبة 17%".

وأبلغ المدير العام لشركة "نوفيتار"، فريد عبد الرحمنوف شويغو بأنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في طلب دفاع الدولة في عام 2023، فقد تم تنفيذ خطة الإنتاج بالكامل.

وقال عبد الرحمنوف: "تم تحقيق هذه النتيجة من خلال توسيع الطاقة الإنتاجية للمؤسسة والتحول إلى وضع ثلاثي النوبات على مدار الساعة لتجميع المكونات في جميع مصانع التعاون".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
شويغو: الصناعات الدفاعية الروسية زادت بشكل كبير من إنتاج الأسلحة والذخيرة
26 يناير, 11:51 GMT
زار شويغو أيضًا مؤسسة "كالينين"، حيث فحص تنظيم الإنتاج في ورشة التجميع النهائية للقاذفات ومنشآت تحميل الإطلاق لمجمعات وأنظمة الدفاع الجوي العسكرية "إس-300 في" و"بوك"، والتي يتم تجميع الدفعة الأولى منها في إطار أمر دفاع الدولة لعام 2024.
شويغو يحدد المهمة الرئيسية للدفاع الروسية في الوقت الحالي
وأبلغ المدير العام لمؤسسة "كالينين"، نيكولاي كلاين، الوزير أن الشركة سلمت منتجاتها قبل الموعد المحدد بموجب أمر دفاع الدولة لعام 2023 وبدأت على الفور في تنفيذ خطة 2024. وأكد كلاين: "نحن نعمل ليلا ونهارا".
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