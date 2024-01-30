https://sputnikarabic.ae/20240130/ضابط-استخبارات-أمريكي-سابق-النظام-النازي-لأوكرانيا-سيختفي-عن-الوجود-1085584666.html

ضابط استخبارات أمريكي سابق: النظام النازي في أوكرانيا سيختفي عن الوجود

ضابط استخبارات أمريكي سابق: النظام النازي في أوكرانيا سيختفي عن الوجود

صرح ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن "روسيا قد تقرر تحرير أوديسا لتأمين شبه جزيرة القرم، إذا لزم الأمر". 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T16:48+0000

2024-01-30T16:48+0000

2024-01-30T16:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ريتر، في مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" على "يوتيوب": "إنهم (القوات المسلحة الأوكرانية المتمركزة في أوديسا) يهددون أمن شبه جزيرة القرم. روسيا لن تسمح لأوكرانيا بالسيطرة على هذه المدينة".وأشار إلى أن "هذا هو النظام النازي. سوف يختفي عن الوجود".وفي وقت سابق، قال ريتر، إنه في نهاية العملية الخاصة، ستفقد أوكرانيا إمكانية الوصول إلى البحر الأسود.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أن الجيش الروسي حرر بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تكبد نظام كييف 270 جنديا على اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمانودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240127/برلمانية-ألمانية-حتى-جنرالات-أوكرانيا-لم-يعودوا-يؤمنون-بتحقيق-النصر-1085479042.html

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