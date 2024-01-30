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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240130/ضابط-استخبارات-أمريكي-سابق-النظام-النازي-لأوكرانيا-سيختفي-عن-الوجود-1085584666.html
ضابط استخبارات أمريكي سابق: النظام النازي في أوكرانيا سيختفي عن الوجود
ضابط استخبارات أمريكي سابق: النظام النازي في أوكرانيا سيختفي عن الوجود
صرح ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن "روسيا قد تقرر تحرير أوديسا لتأمين شبه جزيرة القرم، إذا لزم الأمر". 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T16:48+0000
2024-01-30T16:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر، في مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" على "يوتيوب": "إنهم (القوات المسلحة الأوكرانية المتمركزة في أوديسا) يهددون أمن شبه جزيرة القرم. روسيا لن تسمح لأوكرانيا بالسيطرة على هذه المدينة".وأشار إلى أن "هذا هو النظام النازي. سوف يختفي عن الوجود".وفي وقت سابق، قال ريتر، إنه في نهاية العملية الخاصة، ستفقد أوكرانيا إمكانية الوصول إلى البحر الأسود.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أن الجيش الروسي حرر بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تكبد نظام كييف 270 جنديا على اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمانودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240127/برلمانية-ألمانية-حتى-جنرالات-أوكرانيا-لم-يعودوا-يؤمنون-بتحقيق-النصر-1085479042.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط استخبارات أمريكي سابق: النظام النازي في أوكرانيا سيختفي عن الوجود

16:48 GMT 30.01.2024
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
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صرح ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن "روسيا قد تقرر تحرير أوديسا لتأمين شبه جزيرة القرم، إذا لزم الأمر".
وقال ريتر، في مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" على "يوتيوب": "إنهم (القوات المسلحة الأوكرانية المتمركزة في أوديسا) يهددون أمن شبه جزيرة القرم. روسيا لن تسمح لأوكرانيا بالسيطرة على هذه المدينة".

وأضاف ريتر، أيضًا، أنه في نهاية الصراع، سيتم تدمير النظام النازي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأشار إلى أن "هذا هو النظام النازي. سوف يختفي عن الوجود".
وفي وقت سابق، قال ريتر، إنه في نهاية العملية الخاصة، ستفقد أوكرانيا إمكانية الوصول إلى البحر الأسود.

وفي مقابلة مع قناة "اسأل المفتش"، أشار ريتر، إلى أن "أوكرانيا سيتم عزلها عن الوصول إلى البحر الأسود، وستفقد معظم طاقتها الإنتاجية وكمية هائلة من الموارد".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، أن الجيش الروسي حرر بلدة تابايفكا في مقاطعة خاركوف.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
القوات الروسية تكبد نظام كييف 270 جنديا على اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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