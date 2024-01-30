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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطين
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطين
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن الآلاف في العاصمة البلغارية صوفيا، وفي العديد من المدن الغربية، خرجوا في تظاهرات تضامنية مع الشعب... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T06:07+0000
2024-01-30T06:07+0000
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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
مظاهرات مؤيدة لـ فلسطين في أوترخت، هولندا 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطين

06:07 GMT 30.01.2024
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن الآلاف في العاصمة البلغارية صوفيا، وفي العديد من المدن الغربية، خرجوا في تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الحرب الاسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة "وفا"، بأن الجالية الفلسطينية والعربية في العاصمة البلغارية صوفيا، نظمت الأحد، مظاهرة تضامنية مع فلسطين.
ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات مناهضة للجيش الإسرائيلي، مطالبين بوقف الحرب على قطاع غزة، وبإحلال السلام في فلسطين.
كما شارك مئات المغاربة، في وقفات دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، بعدة مدن بالمملكة للمطالبة بـ"إجراءات عاجلة" لمساعدة المدنيين في قطاع غزة، ووقف العدوان عليهم.
ومن المدن التي شهدت وقفات، مدينة الدار البيضاء ومكناس (شمال) وطنجة (أقصى شمال البلاد)، وفقا لوكالة "وفا".
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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📷على حماس أن تتخذ قراراتها بنفسها بشأن المحادثات المتعلقة بالرهائن

📷هناك توافق كبير بين البلدان المعنية على أن مقترح صفقة التبادل قوي

📷المحادثات بشأن إطلاق المحتجزين في غزة مهمة و"تبعث على الأمل"
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:14 GMT
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