https://sputnikarabic.ae/20240130/فرنسا-تبدأ-بخفض-عدد-أفراد-قواتها-في-3-دول-أفريقية-1085573829.html

فرنسا تبدأ بخفض عدد أفراد قواتها في 3 دول أفريقية

فرنسا تبدأ بخفض عدد أفراد قواتها في 3 دول أفريقية

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن فرنسا قررت خفض عدد أفراد قواتها العسكرية في 3 دول أفريقية، بشكل كبير، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتخذ هذا... 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T12:54+0000

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وجاء في مقال منشور في تلك الوسائل: "إيمانويل ماكرون، بحسب معلوماتنا، قرر خفض عدد أفراد قواته العسكرية في الغابون والسنغال وكوت ديفوار، بشكل كبير، خلال جلسة المجلس العسكري، الذي انعقد في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي".وبحسب الخطط التي أوردها المقال، فمن الممكن خفض عدد القوات الفرنسية في عواصم الغابون والسنغال وكوت ديفوار، إلى نحو 100 عسكري في كل دولة من الدول الثلاث، في حين ستؤدي مهام الدعم بشكل أساسي.وأشارت صحيفة "لو موند" الفرنسية، إلى أنه، "كان يتمركز، حتى وقت قريب، 350 جنديا فرنسيا في قواعد في ليبرفيل وداكار، عاصمتي الغابون والسنغال، و950 جنديا في عاصمة كوت ديفوار أبيدجان".وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مكتب الرئيس الفرنسي، أنه "من المخطط أن يتغير عدد الوحدات الفرنسية في هذه البلدان من وقت لآخر، حسب احتياجات الشركاء في فترة زمنية معينة".ولفتت الصحيفة إلى أن عدد الوحدات الفرنسية في جيبوتي وتشاد (1.5 ألف جندي في كل دولة) لن يتغير.

https://sputnikarabic.ae/20240128/فرنسا-تعلق-مساعداتها-لوكالة-أونروا-1085507213.html

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