https://sputnikarabic.ae/20240130/لافروف-يكشف-سبب-دفاع-الغرب-عن-صيغة-زيلينسكي--1085567255.html
لافروف يكشف سبب دفاع الغرب عن "صيغة زيلينسكي"
لافروف يكشف سبب دفاع الغرب عن "صيغة زيلينسكي"
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شخص يعرف الغرب ولو قليلا، لا ينبغي أن يساوره شك في أن الدول الغربية هي التي كتبت "صيغة زيلينسكي للسلام"، لذلك... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T10:24+0000
2024-01-30T10:24+0000
2024-01-30T10:27+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال لافروف، في اجتماعه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في موسكو، بشأن الوضع في أوكرانيا: "كما ترون بأي جنون يدافع الأنجلوسكسونيون عن عدم وجود بدائل لصيغة زيلينسكي. إذا كان الأمر كذلك، إذن كل من يعرف القليل عن الغرب يجب أن لا يشك في أن الغرب هو الذي كتب هذه الصيغة".وعقد اجتماع حول ما يسمى بـ"صيغة السلام" للتسوية في أوكرانيا، في 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، في دافوس، على مستوى مستشاري الأمن القومي، وشارك فيه 83 وفدا.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، إنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، وإن عقد مؤتمر للسلام دون روسيا أمر مستحيل.وقد أشارت موسكو، مرارًا وتكرارًا، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادا لها، ولكن في الوقت ذاته، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.روسيا: الاجتماعات على أساس "صيغة زيلينسكي" لا معنى لهاوفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
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روسيا, العالم
لافروف يكشف سبب دفاع الغرب عن "صيغة زيلينسكي"
10:24 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 10:27 GMT 30.01.2024)
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شخص يعرف الغرب ولو قليلا، لا ينبغي أن يساوره شك في أن الدول الغربية هي التي كتبت "صيغة زيلينسكي للسلام"، لذلك يدافعون عنها "بشكل محموم" هناك.
وقال لافروف، في اجتماعه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في موسكو، بشأن الوضع في أوكرانيا: "كما ترون بأي جنون يدافع الأنجلوسكسونيون عن عدم وجود بدائل لصيغة زيلينسكي. إذا كان الأمر كذلك، إذن كل من يعرف القليل عن الغرب يجب أن لا يشك في أن الغرب هو الذي كتب هذه الصيغة".
وأضاف لافروف: في حال تمت دعوة ممثلي الدول التي طرحت في السابق مبادراتها للسلام بشأن الأزمة الأوكرانية إلى صيغة كوبنهاغن، "هناك سيقال لهم، لا توجد سوى صيغة زيلينسكي، وليس هناك حاجة لكم للترويج لأي من أفكاركم، سواء أكانت صينية أو برازيلية أو هندية أو جنوب أفريقية (صيغ)، ولكن فقط لخلق حشد من الناس. أعتقد أن هذا الأمر مثير للسخرية".
وعقد اجتماع حول ما يسمى بـ"صيغة السلام" للتسوية في أوكرانيا، في 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، في دافوس، على مستوى مستشاري الأمن القومي، وشارك فيه 83 وفدا.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، إنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، وإن عقد مؤتمر للسلام دون روسيا أمر مستحيل
.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقًا على المنتدى: هناك فهم متزايد في العالم بأنه من المستحيل تحقيق تسوية مستدامة في أوكرانيا دون روسيا، والاجتماعات بـ"صيغة كوبنهاغن" ضارة.
وقد أشارت موسكو، مرارًا وتكرارًا، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادا لها، ولكن في الوقت ذاته، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.