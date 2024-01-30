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https://sputnikarabic.ae/20240130/ماذا-يحدث-في-تكساس؟-حكاية-الولاية-الـ28-من-بدايتها-حتى-الآن-1085574733.html
ماذا يحدث في تكساس؟ حكاية الولاية الـ28 من بدايتها حتى الآن
ماذا يحدث في تكساس؟ حكاية الولاية الـ28 من بدايتها حتى الآن
تشهد الولايات المتحدة توترات سياسية داخلية بعد تصاعُد التوترات بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية الأمريكية، عقب رفض حاكم الولاية جريج أبوت، الامتثال لقرار... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика

ماذا يحدث في تكساس؟ حكاية الولاية الـ28 من بدايتها حتى الآن

13:00 GMT 30.01.2024
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تشهد الولايات المتحدة توترات سياسية داخلية بعد تصاعُد التوترات بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية الأمريكية، عقب رفض حاكم الولاية جريج أبوت، الامتثال لقرار الحكومة بإزالة الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع المكسيك، ما يثير المخاوف من احتمالية نشوب نزاع مسلح داخل الولايات المتحدة.
ماذا يحدث في تكساس؟ حكاية الولاية الـ28 من بدايتها حتى الآن (إنفوجراف) - سبوتنيك عربي
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