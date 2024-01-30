https://sputnikarabic.ae/20240130/ما-الذي-يعرقل-التوصل-لاتفاق-تبادل-الأسرى-بين-حماس-وإسرائيل-1085580854.html

ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل

ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل

أفادت مصادر إعلامية باتفاق المفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر على إطار عمل لصفقة تبادل جديدة بين إسرائيل و"حماس". 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T14:47+0000

2024-01-30T14:47+0000

2024-01-30T14:47+0000

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ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وقالت المصادر إن "سلسلة من المفاوضات جرت، خلال الأيام القليلة الماضية، بمشاركة أمريكية وركزت على إطلاق سراح المحتجزين والتوصل لهدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة".ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل عن الصفقة، حيث تشمل المرحلة الأولى هدنة لمدة 45 يوما، والإفراج عن 35 إسرائيليا مقابل الإفراج عن 100 إلى 200 أسير فلسطيني مقابل كل إسرائيلي، ويرافق هذا التبادل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.لكنه أشار إلى "هناك خلاف أساسي بشأن مطلب حماس بوقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ومنح ضمانات حتى تبقى حماس في إدارة دفة الأمور في غزة وهو أمر ترفضه إسرائيل"، بحسب قوله.وأوضح نيسان أن "أقطاب مهمة في الحكومة ستنسحب، إذا وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار، وهو ما يؤدي إلى إسقاط الحكومة، والذهاب إلى انتخابات مبكرة وهو ما لايريده نتنياهو بشكل خاص"، على الرغم من وجود ضغوط أمريكية من أجل وقف الحرب".وأكد أن "أمريكا هي اللاعب الرئيسي في هذه الحرب، وهي في مأزق الآن وتحاول إيجاد حل، لكن هناك شكوك وعدم ثقة لدى حماس في الطرف الأمريكي، وتحتاج إلى دول ضامنة حتى لا تجتاح إسرائيل القطاع مجددا، وهذا هو ما يربك الحسابات"، بحسب قوله.وحول إمكانية تنازل "حماس" عن حكم غزة، قال الشلبي: "لا يمكن لحماس بعد كل هذه التضحيات أن تتنازل وتضع رقبتها بيد إسرائيل، مستبعدا ذلك تماما"، معتبرا أن "وقفا مؤقتا لإطلاق النار سيكون فخا دبلوماسيا قد تدفع حماس ثمنه باهظا"، ولم يستبعد، في الوقت ذاته، أن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار مع استبعاد عدد من الرؤوس من القطاع".وأوضح الخبير أن "الجانب الأمريكي في مأزق حاليا بسبب حكم محكمة العدل، والانتخابات والاضطرابات الداخلية بشأن ولاية تكساس، وقد أدى أيضا كشف الغطاء الدولي عن ممارسات إسرائيل إلى حرج كبير للإدارة الأمريكية، التي تحاول أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية، إلا أن ما يعرقل هذا الجهود هو رغبة نتنياهو في الاستمرار في السلطة إلى أبعد مدى ومحاولة أن يكون له سبق في الإفراج عن الرهائن".

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