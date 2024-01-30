https://sputnikarabic.ae/20240130/ما-الذي-يعرقل-التوصل-لاتفاق-تبادل-الأسرى-بين-حماس-وإسرائيل-1085580854.html
ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل
ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل
أفادت مصادر إعلامية باتفاق المفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر على إطار عمل لصفقة تبادل جديدة بين إسرائيل و"حماس". 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T14:47+0000
2024-01-30T14:47+0000
2024-01-30T14:47+0000
راديو
ملفات ساخنة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085580184_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_9fb9c96cf6f9d38f5e45a8c3dae2227f.png
ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
وقالت المصادر إن "سلسلة من المفاوضات جرت، خلال الأيام القليلة الماضية، بمشاركة أمريكية وركزت على إطلاق سراح المحتجزين والتوصل لهدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة".ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل عن الصفقة، حيث تشمل المرحلة الأولى هدنة لمدة 45 يوما، والإفراج عن 35 إسرائيليا مقابل الإفراج عن 100 إلى 200 أسير فلسطيني مقابل كل إسرائيلي، ويرافق هذا التبادل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.لكنه أشار إلى "هناك خلاف أساسي بشأن مطلب حماس بوقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ومنح ضمانات حتى تبقى حماس في إدارة دفة الأمور في غزة وهو أمر ترفضه إسرائيل"، بحسب قوله.وأوضح نيسان أن "أقطاب مهمة في الحكومة ستنسحب، إذا وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار، وهو ما يؤدي إلى إسقاط الحكومة، والذهاب إلى انتخابات مبكرة وهو ما لايريده نتنياهو بشكل خاص"، على الرغم من وجود ضغوط أمريكية من أجل وقف الحرب".وأكد أن "أمريكا هي اللاعب الرئيسي في هذه الحرب، وهي في مأزق الآن وتحاول إيجاد حل، لكن هناك شكوك وعدم ثقة لدى حماس في الطرف الأمريكي، وتحتاج إلى دول ضامنة حتى لا تجتاح إسرائيل القطاع مجددا، وهذا هو ما يربك الحسابات"، بحسب قوله.وحول إمكانية تنازل "حماس" عن حكم غزة، قال الشلبي: "لا يمكن لحماس بعد كل هذه التضحيات أن تتنازل وتضع رقبتها بيد إسرائيل، مستبعدا ذلك تماما"، معتبرا أن "وقفا مؤقتا لإطلاق النار سيكون فخا دبلوماسيا قد تدفع حماس ثمنه باهظا"، ولم يستبعد، في الوقت ذاته، أن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار مع استبعاد عدد من الرؤوس من القطاع".وأوضح الخبير أن "الجانب الأمريكي في مأزق حاليا بسبب حكم محكمة العدل، والانتخابات والاضطرابات الداخلية بشأن ولاية تكساس، وقد أدى أيضا كشف الغطاء الدولي عن ممارسات إسرائيل إلى حرج كبير للإدارة الأمريكية، التي تحاول أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية، إلا أن ما يعرقل هذا الجهود هو رغبة نتنياهو في الاستمرار في السلطة إلى أبعد مدى ومحاولة أن يكون له سبق في الإفراج عن الرهائن".
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085580184_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_d4daf7ad15aa39147adde5623b3128a4.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, аудио
ملفات ساخنة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, аудио
ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل
أفادت مصادر إعلامية باتفاق المفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر على إطار عمل لصفقة تبادل جديدة بين إسرائيل و"حماس".
وقالت المصادر إن "سلسلة من المفاوضات جرت، خلال الأيام القليلة الماضية، بمشاركة أمريكية وركزت على إطلاق سراح المحتجزين والتوصل لهدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة".
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل عن الصفقة، حيث تشمل المرحلة الأولى هدنة لمدة 45 يوما، والإفراج عن 35 إسرائيليا مقابل الإفراج عن 100 إلى 200 أسير فلسطيني مقابل كل إسرائيلي، ويرافق هذا التبادل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال المحلل السياسي الإسرائيلي، إيلي نيسان، إن "هناك تفاؤل في إسرائيل رغم تصريحات حماس برفض المقترحات التي تم التوصل إليها في مؤتمر باريس"، لافتا إلى أن "تل أبيب مازلت تنتظر تلقي الجواب من قطر على هذه المقترحات، خلال أيام".
لكنه أشار إلى "هناك خلاف أساسي بشأن مطلب حماس بوقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة
، ومنح ضمانات حتى تبقى حماس في إدارة دفة الأمور في غزة وهو أمر ترفضه إسرائيل"، بحسب قوله.
وأوضح نيسان أن "أقطاب مهمة في الحكومة ستنسحب، إذا وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار، وهو ما يؤدي إلى إسقاط الحكومة، والذهاب إلى انتخابات مبكرة وهو ما لايريده نتنياهو بشكل خاص"، على الرغم من وجود ضغوط أمريكية من أجل وقف الحرب".
على الجانب الآخر، قال أستاذ العلوم السياسية، جمال الشلبي، إن "هناك حاجة لوقف الحرب ولكن ليس بأي ثمن"، منوها إلى أن "إسرائيل تريد أن تقطع الحل بحيث تفرج حماس عن الرهائن أولا، ومن ثم يبدأ الحديث عن عمل سياسي، في حين تريد حماس وقف النار أولا ومن ثم التفكير في حل سياسي".
وأكد أن "أمريكا هي اللاعب الرئيسي في هذه الحرب، وهي في مأزق الآن وتحاول إيجاد حل، لكن هناك شكوك وعدم ثقة لدى حماس في الطرف الأمريكي، وتحتاج إلى دول ضامنة حتى لا تجتاح إسرائيل القطاع مجددا، وهذا هو ما يربك الحسابات"، بحسب قوله.
وحول إمكانية تنازل "حماس" عن حكم غزة، قال الشلبي: "لا يمكن لحماس بعد كل هذه التضحيات أن تتنازل وتضع رقبتها بيد إسرائيل، مستبعدا ذلك تماما"، معتبرا أن "وقفا مؤقتا لإطلاق النار سيكون فخا دبلوماسيا قد تدفع حماس ثمنه باهظا"، ولم يستبعد، في الوقت ذاته، أن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار مع استبعاد عدد من الرؤوس من القطاع".
من جانبه، أكد خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل، أن "هناك تشدد من بعض الأطراف الفاعلة في هذا الملف رغم وجود تحرك كبير من قبل الولايات المتحدة للضغط من أجل إبرام الصفقة"، مؤكدا أن "هناك رغبة أمريكية لإنهاء هذه الأزمة حتى لا تنعكس بالسلب على المنطقة بأكملها"، مشيرا إلى أن "اجتماعات باريس أكدت على الرغبة في وجود هدنة، لكن هناك اختلاف التفاصيل أدى إلى تضارب في الأنباء المتعلقة بقرب التوصل لإبرام اتفاق".
وأوضح الخبير أن "الجانب الأمريكي في مأزق حاليا بسبب حكم محكمة العدل،
والانتخابات والاضطرابات الداخلية بشأن ولاية تكساس، وقد أدى أيضا كشف الغطاء الدولي عن ممارسات إسرائيل إلى حرج كبير للإدارة الأمريكية، التي تحاول أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية، إلا أن ما يعرقل هذا الجهود هو رغبة نتنياهو في الاستمرار في السلطة إلى أبعد مدى ومحاولة أن يكون له سبق في الإفراج عن الرهائن".