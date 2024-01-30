https://sputnikarabic.ae/20240130/محتجون-يطاردون-سيارة-ترودو-وارتباك-في-ملامح-الأخير-فيديو-1085570486.html
محتجون يطاردون سيارة ترودو وارتباك في ملامح الأخير... فيديو
محتجون يطاردون سيارة ترودو وارتباك في ملامح الأخير... فيديو
طارد ناشطون كنديون، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال خروجه من اجتماع في العاصمة أوتاوا، للاحتجاج على دعمه للحرب على قطاع غزة. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T11:32+0000
2024-01-30T11:32+0000
2024-01-30T11:33+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه خروج رئيس الوزراء الكندي، من أحد الأبينة في العاصمة الكندية أوتاوا، وكان في انتظاره ناشطون داعمون لفلسطين.ويظهر ترودو، في الفيديو، وهو يغادر إلى سيارته بمرافقة رجال الأمن، وانطلق بها دون أي تعليق.وفي وقت سابق، أطلق المصلون المسلمون صيحات الاستهجان على رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مسجد في مدينة تورونتو.رئيس الوزراء الكندي "يتعرض لتهجم" في مسجد بتورونتو... فيديووتظهر المشاهد بعض المصلين وهم يهتفون: "يا للعار! خذ رجالك وارحل! كم طفلًا فلسطينيًا يجب أن يموت قبل أن تدعو إلى وقف إطلاق النار؟".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
محتجون يطاردون سيارة ترودو وارتباك في ملامح الأخير... فيديو
11:32 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 11:33 GMT 30.01.2024)
طارد ناشطون كنديون، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال خروجه من اجتماع في العاصمة أوتاوا، للاحتجاج على دعمه للحرب على قطاع غزة.
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه خروج رئيس الوزراء الكندي، من أحد الأبينة في العاصمة الكندية أوتاوا، وكان في انتظاره ناشطون داعمون لفلسطين.
وهتف الناشطون: "عار عليك"، وسط صفير الاستهجان، منددين بسياسته الداعمة للحرب على غزة.
ويظهر ترودو، في الفيديو، وهو يغادر إلى سيارته بمرافقة رجال الأمن، وانطلق بها دون أي تعليق.
وفي وقت سابق، أطلق المصلون المسلمون صيحات الاستهجان على رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مسجد في مدينة تورونتو.
وتظهر المشاهد بعض المصلين وهم يهتفون: "يا للعار! خذ رجالك وارحل! كم طفلًا فلسطينيًا يجب أن يموت قبل أن تدعو إلى وقف إطلاق النار؟".