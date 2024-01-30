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https://sputnikarabic.ae/20240130/محتجون-يطاردون-سيارة-ترودو-وارتباك-في-ملامح-الأخير-فيديو-1085570486.html
محتجون يطاردون سيارة ترودو وارتباك في ملامح الأخير... فيديو
محتجون يطاردون سيارة ترودو وارتباك في ملامح الأخير... فيديو
طارد ناشطون كنديون، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال خروجه من اجتماع في العاصمة أوتاوا، للاحتجاج على دعمه للحرب على قطاع غزة. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه خروج رئيس الوزراء الكندي، من أحد الأبينة في العاصمة الكندية أوتاوا، وكان في انتظاره ناشطون داعمون لفلسطين.ويظهر ترودو، في الفيديو، وهو يغادر إلى سيارته بمرافقة رجال الأمن، وانطلق بها دون أي تعليق.وفي وقت سابق، أطلق المصلون المسلمون صيحات الاستهجان على رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مسجد في مدينة تورونتو.رئيس الوزراء الكندي "يتعرض لتهجم" في مسجد بتورونتو... فيديووتظهر المشاهد بعض المصلين وهم يهتفون: "يا للعار! خذ رجالك وارحل! كم طفلًا فلسطينيًا يجب أن يموت قبل أن تدعو إلى وقف إطلاق النار؟".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

محتجون يطاردون سيارة ترودو وارتباك في ملامح الأخير... فيديو

11:32 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 11:33 GMT 30.01.2024)
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLONرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
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طارد ناشطون كنديون، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال خروجه من اجتماع في العاصمة أوتاوا، للاحتجاج على دعمه للحرب على قطاع غزة.
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه خروج رئيس الوزراء الكندي، من أحد الأبينة في العاصمة الكندية أوتاوا، وكان في انتظاره ناشطون داعمون لفلسطين.

وهتف الناشطون: "عار عليك"، وسط صفير الاستهجان، منددين بسياسته الداعمة للحرب على غزة.

ويظهر ترودو، في الفيديو، وهو يغادر إلى سيارته بمرافقة رجال الأمن، وانطلق بها دون أي تعليق.
وفي وقت سابق، أطلق المصلون المسلمون صيحات الاستهجان على رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مسجد في مدينة تورونتو.
رئيس الوزراء الكندي "يتعرض لتهجم" في مسجد بتورونتو... فيديو
وتظهر المشاهد بعض المصلين وهم يهتفون: "يا للعار! خذ رجالك وارحل! كم طفلًا فلسطينيًا يجب أن يموت قبل أن تدعو إلى وقف إطلاق النار؟".
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