https://sputnikarabic.ae/20240130/مراسلة-سبوتنيك-كاتيوشا-تستهدف-مناطق-سيطرة-الجيش-الإسرائيلي-في-الجولان-المحتل-1085589478.html
مراسلة "سبوتنيك": "كاتيوشا" تستهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل
مراسلة "سبوتنيك": "كاتيوشا" تستهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل
أفادت مراسلة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن مجهولين شنوا قصفا صاروخيا من جنوب سوريا باتجاه مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت مراسلة "سبوتنيك" في محافظة درعا جنوبي سوريا، إن قصفا صاروخيا بصواريخ "كاتيوشا" مصدره الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي "جملة" و"نافعة"، استهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.وأكدت المراسلة نقلا عن مصادر في بلدة "نافعة" أن القصف الإسرائيلي لم يسفر عن إصابات بشرية.وتعد "جملة" آخر بلدات الجنوب السوري المتاخمة لنقطة البداية الجنوبية لخط فصل القوات الذي أقرته الأمم المتحدة عقب "حرب تشرين التحريرية" بين الجيشين السوري والإسرائيلي عام 1974، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان السوري المحتل، أقصى جنوب غرب سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20240121/فصائل-عراقية-تتبنى-هجوما-بالمسيرات-على-هدف-عسكري-إسرائيلي-في-الجولان--1085251385.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, اسرائيل, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, اسرائيل, العالم العربي
مراسلة "سبوتنيك": "كاتيوشا" تستهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل
20:07 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 20:19 GMT 30.01.2024)
حصري
أفادت مراسلة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن مجهولين شنوا قصفا صاروخيا من جنوب سوريا باتجاه مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في محافظة درعا جنوبي سوريا، إن قصفا صاروخيا بصواريخ "كاتيوشا" مصدره الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي "جملة" و"نافعة"، استهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
وأضافت مراسلة "سبوتنيك" أن الجيش الإسرائيلي رد على مصدر إطلاق الصواريخ بقذائف مدفعية استهدفت الأراضي الزراعية جنوبي في بلدة "نافعة" وغرب بلدة "الشجرة" في ريف درعا الغربي.
وأكدت المراسلة نقلا عن مصادر في بلدة "نافعة" أن القصف الإسرائيلي لم يسفر عن إصابات بشرية.
وتعد "جملة" آخر بلدات الجنوب السوري المتاخمة لنقطة البداية الجنوبية لخط فصل القوات الذي أقرته الأمم المتحدة عقب "حرب تشرين التحريرية" بين الجيشين السوري والإسرائيلي عام 1974، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان السوري المحتل، أقصى جنوب غرب سوريا.