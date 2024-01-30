عربي
مراسلة "سبوتنيك": "كاتيوشا" تستهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل
https://sputnikarabic.ae/20240130/مراسلة-سبوتنيك-كاتيوشا-تستهدف-مناطق-سيطرة-الجيش-الإسرائيلي-في-الجولان-المحتل-1085589478.html
مراسلة "سبوتنيك": "كاتيوشا" تستهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل
مراسلة "سبوتنيك": "كاتيوشا" تستهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل
أفادت مراسلة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن مجهولين شنوا قصفا صاروخيا من جنوب سوريا باتجاه مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T20:07+0000
2024-01-30T20:19+0000
أخبار سوريا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
اسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082021295_0:11:1001:574_1920x0_80_0_0_883da0fed5b139364da83cb31af039d4.jpg
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في محافظة درعا جنوبي سوريا، إن قصفا صاروخيا بصواريخ "كاتيوشا" مصدره الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي "جملة" و"نافعة"، استهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.وأكدت المراسلة نقلا عن مصادر في بلدة "نافعة" أن القصف الإسرائيلي لم يسفر عن إصابات بشرية.وتعد "جملة" آخر بلدات الجنوب السوري المتاخمة لنقطة البداية الجنوبية لخط فصل القوات الذي أقرته الأمم المتحدة عقب "حرب تشرين التحريرية" بين الجيشين السوري والإسرائيلي عام 1974، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان السوري المحتل، أقصى جنوب غرب سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20240121/فصائل-عراقية-تتبنى-هجوما-بالمسيرات-على-هدف-عسكري-إسرائيلي-في-الجولان--1085251385.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082021295_16:0:904:666_1920x0_80_0_0_88882a7bf05376bb7db216bae1527fd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, اسرائيل, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, اسرائيل, العالم العربي

مراسلة "سبوتنيك": "كاتيوشا" تستهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل

20:07 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 20:19 GMT 30.01.2024)
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
حصري
أفادت مراسلة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن مجهولين شنوا قصفا صاروخيا من جنوب سوريا باتجاه مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في محافظة درعا جنوبي سوريا، إن قصفا صاروخيا بصواريخ "كاتيوشا" مصدره الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي "جملة" و"نافعة"، استهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
وأضافت مراسلة "سبوتنيك" أن الجيش الإسرائيلي رد على مصدر إطلاق الصواريخ بقذائف مدفعية استهدفت الأراضي الزراعية جنوبي في بلدة "نافعة" وغرب بلدة "الشجرة" في ريف درعا الغربي.
سوريا- القنيطرة- الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
فصائل عراقية تتبنى هجوما بالمسيرات على هدف عسكري إسرائيلي في الجولان
21 يناير, 17:52 GMT
وأكدت المراسلة نقلا عن مصادر في بلدة "نافعة" أن القصف الإسرائيلي لم يسفر عن إصابات بشرية.
وتعد "جملة" آخر بلدات الجنوب السوري المتاخمة لنقطة البداية الجنوبية لخط فصل القوات الذي أقرته الأمم المتحدة عقب "حرب تشرين التحريرية" بين الجيشين السوري والإسرائيلي عام 1974، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان السوري المحتل، أقصى جنوب غرب سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:50 GMTمظاهرات مؤيدة لـ فلسطين في أوترخت، هولندا 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطين13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала