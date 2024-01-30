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https://sputnikarabic.ae/20240130/مسؤول-أمريكي-بارز-يخرج-عن-طوره-أمام-مراسل-وكالة-عربية-بسبب-أحداث-الشرق-الأوسط-1085558718.html
مسؤول أمريكي بارز يخرج عن طوره أمام مراسل وكالة عربية بسبب أحداث الشرق الأوسط
مسؤول أمريكي بارز يخرج عن طوره أمام مراسل وكالة عربية بسبب أحداث الشرق الأوسط
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خرج عن طوره وتشاجر مع مراسلة وكالة عربية في البيت الأبيض. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T06:18+0000
2024-01-30T06:48+0000
العالم
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وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أن الشجار حصل خلال مناقشة تصرفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث قامت مراسلة قناة "الجزيرة"، كيمبرلي هالكيت، بالضغط على كيربي بشأن ما إذا كان بإمكان الرئيس جو بايدن أن يأمر بشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن دون موافقة الكونغرس.ورد متحدث باسم البيت الأبيض بالقول إن بايدن يتمتع بهذا الحق بموجب الدستور، مضيفًا أن الإدارة ستبقي المشرعين على علم بأي إجراء يتم اتخاذه.ووفقا لوكالة "فوكس"، كان كيربي "منزعجا بشكل واضح" عندما قالت هالكيت بعد ذلك إن الشعب الأمريكي "غير راض" عن تصرفات الرئيس، كما أن الوضع "تصاعد أكثر" عندما سألت المراسلة كيربي عما إذا كان رئيس البيت الأبيض يأخذ تقييمه السياسي في الاعتبار عند دراسة خيارات العمل في المنطقة.وقاطع كيربي المراسلة قائلاً إن "القائد الأعلى لا ينظر إلى صناديق الاقتراع أو التقويم السياسي عندما يعمل على "حماية" القوات الأمريكية، وأن أي اقتراح بعكس ذلك يعد "مسيئاً". وانتهى الجدال الحاد بعد تدخل السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير.
https://sputnikarabic.ae/20240129/موسكو-تنصح-بايدن-بتشكيل-تحالف-دولي-لـتحرير-تكساس-1085538770.html
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العالم

مسؤول أمريكي بارز يخرج عن طوره أمام مراسل وكالة عربية بسبب أحداث الشرق الأوسط

06:18 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 06:48 GMT 30.01.2024)
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خرج عن طوره وتشاجر مع مراسلة وكالة عربية في البيت الأبيض.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أن الشجار حصل خلال مناقشة تصرفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث قامت مراسلة قناة "الجزيرة"، كيمبرلي هالكيت، بالضغط على كيربي بشأن ما إذا كان بإمكان الرئيس جو بايدن أن يأمر بشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن دون موافقة الكونغرس.
ورد متحدث باسم البيت الأبيض بالقول إن بايدن يتمتع بهذا الحق بموجب الدستور، مضيفًا أن الإدارة ستبقي المشرعين على علم بأي إجراء يتم اتخاذه.
ووفقا لوكالة "فوكس"، كان كيربي "منزعجا بشكل واضح" عندما قالت هالكيت بعد ذلك إن الشعب الأمريكي "غير راض" عن تصرفات الرئيس، كما أن الوضع "تصاعد أكثر" عندما سألت المراسلة كيربي عما إذا كان رئيس البيت الأبيض يأخذ تقييمه السياسي في الاعتبار عند دراسة خيارات العمل في المنطقة.
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وقاطع كيربي المراسلة قائلاً إن "القائد الأعلى لا ينظر إلى صناديق الاقتراع أو التقويم السياسي عندما يعمل على "حماية" القوات الأمريكية، وأن أي اقتراح بعكس ذلك يعد "مسيئاً".
وانتهى الجدال الحاد بعد تدخل السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير.
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