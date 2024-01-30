https://sputnikarabic.ae/20240130/مضيفة-تجسد-قمة-ضبط-النفس-أمام-مسن-عصبي-افتعل-مشكلة-في-طائرة-فيديو-1085578887.html
مضيفة تجسد "قمة ضبط النفس" أمام مسن عصبي افتعل مشكلة في طائرة... فيديو
مضيفة تجسد "قمة ضبط النفس" أمام مسن عصبي افتعل مشكلة في طائرة... فيديو
انفجر مسن هندي عضبا أثناء رحلة على متن الطائرة بوجه مضيفة بسبب كوب قهوة. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T13:43+0000
2024-01-30T13:43+0000
2024-01-30T13:43+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رجل هندي مسن ينفجر غضبا على مضيفة لتقديمها القهوة بدلا من الشاي.وقالت المضيفة للمسن: "أنا آسفه، لقد سمعتك تقول أريد قهوة، إنه خطئي أنا آسفه جدا".وانفجر المسن غاضبا: "ما الذي يحصل هنا، أي نوع من الطائرات هذا، طلبت منها كوبا من الشاي، وفجأة أحضرت لي ماذا؟ كوبا من القهوة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مضيفة تجسد "قمة ضبط النفس" أمام مسن عصبي افتعل مشكلة في طائرة... فيديو
انفجر مسن هندي عضبا أثناء رحلة على متن الطائرة بوجه مضيفة بسبب كوب قهوة.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رجل هندي مسن ينفجر غضبا على مضيفة لتقديمها القهوة بدلا من الشاي.
وقالت المضيفة للمسن: "أنا آسفه، لقد سمعتك تقول أريد قهوة، إنه خطئي أنا آسفه جدا".
وانفجر المسن غاضبا: "ما الذي يحصل هنا، أي نوع من الطائرات هذا، طلبت منها كوبا من الشاي، وفجأة أحضرت لي ماذا؟ كوبا من القهوة".