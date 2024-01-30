https://sputnikarabic.ae/20240130/مناورات-حلف-الناتو-المدافع-الصامد-2024-1085561995.html
مناورات حلف الناتو "المدافع الصامد 2024"
مناورات حلف الناتو "المدافع الصامد 2024"
مناورات "المدافع الصامد" لحلف "الناتو" 2024
2024-01-30T08:30+0000
2024-01-30T08:30+0000
2024-01-30T09:14+0000
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انفوجرافيك
رصد عسكري
الناتو
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في فبراير/ شباط من العام الجاري، يطلق "الناتو" أهم مناورة له منذ 36 عامًا، تحت عنوان "المُدافع الصامد"، بالقرب من الحدود الروسية. تعتقد موسكو أن هذا من شأنه أن يكون له عواقب مأساوية على أوروبا. تعرف على تاريخ ومكان إجراء المناورات من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".قد يعجبك أيضا - كيف يبدو الناتو من دون الجيش الأمريكي في 2024؟اقرأ أيضا - وكالات: السويد تعد تعليمات صارمة لمواطنيها "استعدادا للحرب"اقرأ أيضا - وزير الدفاع الألماني: لسنا جاهزين لمواجهة روسيا
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مناورات المدافع الصامد، الناتو
مناورات المدافع الصامد، الناتو
مناورات حلف الناتو "المدافع الصامد 2024"
08:30 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 09:14 GMT 30.01.2024)
وفقًا لحلف شمال الأطلسي (لناتو)، فإن "المدافع الصامد 2024" هي أكبر مناورة عسكرية للحلف منذ عام 1988.
في فبراير/ شباط من العام الجاري، يطلق "الناتو" أهم مناورة له منذ 36 عامًا، تحت عنوان "المُدافع الصامد"، بالقرب من الحدود الروسية. تعتقد موسكو أن هذا من شأنه أن يكون له عواقب مأساوية على أوروبا. تعرف على تاريخ ومكان إجراء المناورات من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".