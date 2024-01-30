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https://sputnikarabic.ae/20240130/وزير-الخارجية-الإيراني-نتنياهو-في-نهاية-حياته-السياسية-الإجرامية-1085559011.html
وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو في نهاية حياته السياسية الإجرامية
وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو في نهاية حياته السياسية الإجرامية
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أن "البيت الأبيض يعلم جيدا أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة في غزة والأزمة الراهنة هو حل... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T06:34+0000
2024-01-30T06:34+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن الوزير عبد اللهيان قوله، إن "نتنياهو يعيش نهاية حياته السياسية الإجرامية"، مؤكدا أن "الدبلوماسية نشطة على مسار الحل".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
https://sputnikarabic.ae/20240129/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يؤكد-أن-العمليات-في-غزة-أوقعت-نصف-مسلحي-حماس-بين-قتيل-ومصاب-1085549440.html
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إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو في نهاية حياته السياسية الإجرامية

06:34 GMT 30.01.2024
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTINبنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTIN
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أن "البيت الأبيض يعلم جيدا أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة في غزة والأزمة الراهنة هو حل سياسي".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن الوزير عبد اللهيان قوله، إن "نتنياهو يعيش نهاية حياته السياسية الإجرامية"، مؤكدا أن "الدبلوماسية نشطة على مسار الحل".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن العمليات في غزة أوقعت "نصف مسلحي حماس" بين قتيل ومصاب
أمس, 16:50 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
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