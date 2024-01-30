https://sputnikarabic.ae/20240130/وقفة-أمام-مقر-الـأونروا-في-بيروت-1085576291.html

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت.. أمريكا تنقل الأزمة إلى الدول المضيفة... فيديو

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت.. أمريكا تنقل الأزمة إلى الدول المضيفة... فيديو

نفذ لاجئون وممثلون عن الفصائل الفلسطينية في لبنان، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في العاصمة بيروت، وذلك... 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T13:25+0000

2024-01-30T13:25+0000

2024-01-30T14:12+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

لبنان

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085575392_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5592fd676d5cdda589be48c1faf62ff8.jpg

وشارك في الوقفة التي دعا إليها "العمل الجماهيري في حركة حماس في لبنان"، ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد من اللاجئين الفلسطينيين من لبنان وسوريا، ورفعوا لافتات تحذر من نتائج قرار وقف التمويل وما يترتب عليه من نتائج كارثية على حياة الفلسطينيين في مخيمات اللجوء.وتابع: "الأونروا هي المسؤولة عن 6 مليون لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، هذا يعني ترك مصير هؤلاء مجهولا ونقل الأزمة إلى الدول المضيفة والمزيد من الضغط على أهلنا في قطاع غزة من أجل تنفيذ المخطط الأمريكي الإسرائيلي بطرد الفلسطينيين من غزة".وتابع مرة، قائلا: "نحن هنا لكي نعارض ورفض هذا القرار ونحذر من تداعياته وندعو الأمم المتحدة إلى معالجة هذه الأزمة بسرعة".وقال اللاجئ سليم عبد القادر: "ملف اللاجئين في الأمم المتحدة هو سياسي وليس اقتصادي، والولايات المتحدة تريد إنهاء ملف اللاجئين لأنه يترتب عليه العديد من الأمور كالطبابة والتعليم وغيرها، ولكن الهدف الأساسي للولايات المتحدة، منذ ولاية ترامب وصفقة القرن، هو إنهاء الملف لأنه الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني".وقالت منتهى عويّد: "نريد حقوقنا لأننا نحتاج لكل شيء من الطبابة والتعليم والغذاء، الناس وضعها تعيس جدا ويعملون على زيادة معاناة الشعب الفلسطيني بقرارهم، أخذوا أرضنا واليوم يريدون سلبنا المساعدات التي تمنحنا إياها الأونروا، لن نقبل بالقرار نريد حقوقنا وأرضنا، نريد فلسطين بالدرجة الأولى وهي أهم من الطعام والشراب".

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار فلسطين اليوم