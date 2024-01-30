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وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت.. أمريكا تنقل الأزمة إلى الدول المضيفة... فيديو
وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت.. أمريكا تنقل الأزمة إلى الدول المضيفة... فيديو
نفذ لاجئون وممثلون عن الفصائل الفلسطينية في لبنان، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في العاصمة بيروت، وذلك... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T13:25+0000
2024-01-30T14:12+0000
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وشارك في الوقفة التي دعا إليها "العمل الجماهيري في حركة حماس في لبنان"، ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد من اللاجئين الفلسطينيين من لبنان وسوريا، ورفعوا لافتات تحذر من نتائج قرار وقف التمويل وما يترتب عليه من نتائج كارثية على حياة الفلسطينيين في مخيمات اللجوء.وتابع: "الأونروا هي المسؤولة عن 6 مليون لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، هذا يعني ترك مصير هؤلاء مجهولا ونقل الأزمة إلى الدول المضيفة والمزيد من الضغط على أهلنا في قطاع غزة من أجل تنفيذ المخطط الأمريكي الإسرائيلي بطرد الفلسطينيين من غزة".وتابع مرة، قائلا: "نحن هنا لكي نعارض ورفض هذا القرار ونحذر من تداعياته وندعو الأمم المتحدة إلى معالجة هذه الأزمة بسرعة".وقال اللاجئ سليم عبد القادر: "ملف اللاجئين في الأمم المتحدة هو سياسي وليس اقتصادي، والولايات المتحدة تريد إنهاء ملف اللاجئين لأنه يترتب عليه العديد من الأمور كالطبابة والتعليم وغيرها، ولكن الهدف الأساسي للولايات المتحدة، منذ ولاية ترامب وصفقة القرن، هو إنهاء الملف لأنه الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني".وقالت منتهى عويّد: "نريد حقوقنا لأننا نحتاج لكل شيء من الطبابة والتعليم والغذاء، الناس وضعها تعيس جدا ويعملون على زيادة معاناة الشعب الفلسطيني بقرارهم، أخذوا أرضنا واليوم يريدون سلبنا المساعدات التي تمنحنا إياها الأونروا، لن نقبل بالقرار نريد حقوقنا وأرضنا، نريد فلسطين بالدرجة الأولى وهي أهم من الطعام والشراب".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار فلسطين اليوم

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت.. أمريكا تنقل الأزمة إلى الدول المضيفة... فيديو

13:25 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 14:12 GMT 30.01.2024)
© Sputnik . Abed.K Bayوقفة أمام مقر "الأونروا" في بيروت استنكاراً لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للأونروا
وقفة أمام مقر الأونروا في بيروت استنكاراً لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للأونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
حصري
نفذ لاجئون وممثلون عن الفصائل الفلسطينية في لبنان، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في العاصمة بيروت، وذلك استنكارًا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للـ"أونروا"، وتمسكًا بدور الوكالة في تقديم الخدمات والإغاثة.
وشارك في الوقفة التي دعا إليها "العمل الجماهيري في حركة حماس في لبنان"، ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد من اللاجئين الفلسطينيين من لبنان وسوريا، ورفعوا لافتات تحذر من نتائج قرار وقف التمويل وما يترتب عليه من نتائج كارثية على حياة الفلسطينيين في مخيمات اللجوء.

وقال المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان، رأفت مرة، لـ"سبوتنيك": "خلال 24 ساعة، أقدمت 12 دولة مانحة للأونروا على وقف التمويل وبشكل مفاجئ، وهذا يدل على أنه يوجد جهة دولية ما وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ضغطت على هذه الدول وطلبت منها بشكل فوري ومباشر وقف تمويل الأونروا".

وتابع: "الأونروا هي المسؤولة عن 6 مليون لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، هذا يعني ترك مصير هؤلاء مجهولا ونقل الأزمة إلى الدول المضيفة والمزيد من الضغط على أهلنا في قطاع غزة من أجل تنفيذ المخطط الأمريكي الإسرائيلي بطرد الفلسطينيين من غزة".
© Sputnik . Abed.K Bayوقفة أمام مقر "الأونروا" في بيروت استنكاراً لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للأونروا
وقفة أمام مقر الأونروا في بيروت استنكاراً لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للأونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
وقفة أمام مقر "الأونروا" في بيروت استنكاراً لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للأونروا
© Sputnik . Abed.K Bay
وتابع مرة، قائلا: "نحن هنا لكي نعارض ورفض هذا القرار ونحذر من تداعياته وندعو الأمم المتحدة إلى معالجة هذه الأزمة بسرعة".

وعبّر عدد من المشاركين عن امتعاضهم من القرار، وقال اللاجئ الفلسطيني سعيد عزام: "نحتج على هذا القرار لأنه ليس لدينا مدخول إلا من الوكالة، ووضعنا سيء وسط الغلاء المعيشي في لبنان، وعوضا عن زيادة الرواتب يريدون قطعها عنا، ونحن نعتبر هذا القرار هو حرب على الشعب الفلسطيني وتأييد لإسرائيل".

وقال اللاجئ سليم عبد القادر: "ملف اللاجئين في الأمم المتحدة هو سياسي وليس اقتصادي، والولايات المتحدة تريد إنهاء ملف اللاجئين لأنه يترتب عليه العديد من الأمور كالطبابة والتعليم وغيرها، ولكن الهدف الأساسي للولايات المتحدة، منذ ولاية ترامب وصفقة القرن، هو إنهاء الملف لأنه الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني".
© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

وقفة أمام مقر الـ&quot;أونروا&quot; في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويله اللوكالة

وقفة أمام مقر الـ&quot;أونروا&quot; في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويله اللوكالة - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويله اللوكالة

© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

وقفة أمام مقر الـ&quot;أونروا&quot; في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

وقفة أمام مقر الـ&quot;أونروا&quot; في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

وقفة أمام مقر الـ&quot;أونروا&quot; في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

وقفة أمام مقر الـ&quot;أونروا&quot; في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

1/6
© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

2/6
© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويله اللوكالة

3/6
© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

4/6
© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

5/6
© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

6/6
© Sputnik . Abed.K Bay

وقفة أمام مقر الـ"أونروا" في بيروت استنكارا لقرار عدد من الدول المانحة وقف تمويلها للوكالة

وقالت منتهى عويّد: "نريد حقوقنا لأننا نحتاج لكل شيء من الطبابة والتعليم والغذاء، الناس وضعها تعيس جدا ويعملون على زيادة معاناة الشعب الفلسطيني بقرارهم، أخذوا أرضنا واليوم يريدون سلبنا المساعدات التي تمنحنا إياها الأونروا، لن نقبل بالقرار نريد حقوقنا وأرضنا، نريد فلسطين بالدرجة الأولى وهي أهم من الطعام والشراب".
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