https://sputnikarabic.ae/20240131/إسرائيل-تعلن-قصف-بنى-تحتية-عسكرية-سورية-ردا-على-إطلاق-قذائف-صاروخية-تجاه-الجولان-المحتل-1085605738.html
إسرائيل تعلن قصف بنى تحتية عسكرية سورية ردا على إطلاق قذائف صاروخية تجاه الجولان المحتل
إسرائيل تعلن قصف بنى تحتية عسكرية سورية ردا على إطلاق قذائف صاروخية تجاه الجولان المحتل
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قصف بنية تحتية عسكرية سورية في محافظة درعا جنوب غربي البلاد. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T11:37+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "الطائرات المقاتلة هاجمت الأربعاء، بنية تحتية عسكرية للنظام السوري في منطقة مدينة درعا جنوبي سوريا، رداً على إطلاقها يوم أمس الثلاثاء قذائف صاروخية تجاه جنوب الجولان".وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، بأن مجهولين شنوا قصفا صاروخيا من جنوب سوريا باتجاه مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.وقالت مراسلة "سبوتنيك" في محافظة درعا جنوبي سوريا، إن قصفا صاروخيا بصواريخ "كاتيوشا" مصدره الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي "جملة" و"نافعة"، استهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.وأضافت أن الجيش الإسرائيلي رد على مصدر إطلاق الصواريخ بقذائف مدفعية استهدفت الأراضي الزراعية جنوبي في بلدة "نافعة" وغرب بلدة "الشجرة" في ريف درعا الغربيويوم الاثنين الماضي، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في دمشق، بقيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لعدوان إسرائيلي، في الوقت الذي سُمعت فيه أصوات انفجارات في منطقة السيدة زينب.وأضاف المراسل أن المعلومات الأولية تفيد بأن عددًا من الصواريخ أُطلقت من أجواء الجولان المحتل، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تؤكد التصدي لمعظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sputnikarabic.ae/20240129/إيران-تنفي-استهداف-إسرائيل-لمقرها-الاستشاري-في-سوريا-1085544661.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل تعلن قصف بنى تحتية عسكرية سورية ردا على إطلاق قذائف صاروخية تجاه الجولان المحتل
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قصف بنية تحتية عسكرية سورية في محافظة درعا جنوب غربي البلاد.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "الطائرات المقاتلة هاجمت الأربعاء، بنية تحتية عسكرية للنظام السوري في منطقة مدينة درعا جنوبي سوريا، رداً على إطلاقها يوم أمس الثلاثاء قذائف صاروخية تجاه جنوب الجولان".
وأفادت مراسلة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، بأن مجهولين شنوا قصفا صاروخيا من جنوب سوريا باتجاه مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في محافظة درعا جنوبي سوريا، إن قصفا صاروخيا بصواريخ "كاتيوشا" مصدره الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي "جملة" و"نافعة"، استهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي رد على مصدر إطلاق الصواريخ بقذائف مدفعية استهدفت الأراضي الزراعية جنوبي في بلدة "نافعة" وغرب بلدة "الشجرة" في ريف درعا الغربي
ويوم الاثنين الماضي، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في دمشق، بقيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لعدوان إسرائيلي،
في الوقت الذي سُمعت فيه أصوات انفجارات في منطقة السيدة زينب.
وأضاف المراسل أن المعلومات الأولية تفيد بأن عددًا من الصواريخ أُطلقت من أجواء الجولان المحتل، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.
وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تؤكد التصدي لمعظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها.
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".