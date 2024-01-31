https://sputnikarabic.ae/20240131/الاتحاد-الأوروبي-يخطط-لتدريب-20-ألف-عسكري-أوكراني-خلال-العام-الحالي--1085620269.html
الاتحاد الأوروبي يخطط لتدريب 20 ألف عسكري أوكراني خلال العام الحالي
الاتحاد الأوروبي يخطط لتدريب 20 ألف عسكري أوكراني خلال العام الحالي
صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن البعثة التدريبية للاتحاد المتخصصة بتدريب العسكريين الأوكرانيين، درّبت حتى... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T16:22+0000
2024-01-31T16:22+0000
2024-01-31T16:22+0000
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وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي، إن "البعثة التدريبية للاتحاد دربت حتى الآن 40 ألف عسكري أوكراني، واتفقنا على تدريب 20 ألفًا إضافيين، والمجموع سيكون 60 ألفًا، في نهاية الصيف المقبل".وأضاف بوريل: "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قدموا حتى الآن دعمًا ومعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 28 مليار يورو، وطلبنا من الدول الأعضاء تقديم 21 مليار يورو لمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، خلال العام الحالي".وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو(حلف شمال الأطلسي) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.بوريل يدعو إلى إحياء صناعة الدفاع الأوروبيةوذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240129/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-مبدئيا-على-مقترح-لاستغلال-الأصول-الروسية-المجمدة-1085554442.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يخطط لتدريب 20 ألف عسكري أوكراني خلال العام الحالي
صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن البعثة التدريبية للاتحاد المتخصصة بتدريب العسكريين الأوكرانيين، درّبت حتى الآن 40 ألف عسكري أوكراني، ومن المقرر أن تدرب 20 ألفًا آخرين، خلال العام الحالي.
وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي، إن "البعثة التدريبية للاتحاد دربت حتى الآن 40 ألف عسكري أوكراني، واتفقنا على تدريب 20 ألفًا إضافيين، والمجموع سيكون 60 ألفًا، في نهاية الصيف المقبل".
وأضاف بوريل: "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قدموا حتى الآن دعمًا ومعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 28 مليار يورو، وطلبنا من الدول الأعضاء تقديم 21 مليار يورو لمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، خلال العام الحالي".
وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو(حلف شمال الأطلسي) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا
.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى.